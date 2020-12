Gerrard klaar om Standard te ontvangen: “Wij zijn favoriet, zij zitten in een veel moeilijkere situatie”

Europa LeagueStandard speelt morgen op het veld van Rangers de laatste kaarten uit in de groepsfase van de Europa League. De Luikenaars moeten in Ibrox Park, op de voorlaatste speeldag, winnen van de ploeg van Steven Gerrard. “Standard heeft een gevaarlijke ploeg.”

Voor Rangers volstaat een punt voor de kwalificatie. Rangers-coach Steven Gerrard vat het duel vol vertrouwen aan, maar had ook veel respect voor Standard. De Rangers kwamen op de openingsspeeldag van de groepsfase met 0-2 winnen in Luik. Het werd een beladen wedstrijd, met enkele opstootjes in het slot na de winnende goal van Kemar Roofe (ex-Anderlecht). “Het eindresultaat in Luik gaf niet het hele verhaal van de wedstrijd weer”, legde Gerrard uit.

“We scoorden laat, maar Standard speelde goed. Het heeft een sterk team, met enkele gevaarlijke spelers. Er zullen in vergelijking met de heenwedstrijd waarschijnlijk enkele andere spelers spelen bij Standard. Mogelijk is het systeem ook anders, maar dat maakt voor ons niets uit. Wij zullen klaar zijn. We zijn ervan overtuigd dat we kunnen winnen, ook al blijft het een grote uitdaging. We zijn favoriet. Standard zit in een veel moeilijkere situatie.”

Volledig scherm © EPA

Met acht punten na vier duels leiden de Rangers groep D, samen met het Benfica van Jan Vertonghen. Standard en Lech Poznan volgen met drie punten. Met een gelijkspel tegen Standard zijn de Schotten gekwalificeerd voor de knock-outfase. “We krijgen morgen een fantastische kans”, erkende Gerrard. “We kunnen ons voor het tweede jaar op rij kwalificeren voor de tweede ronde. Dat zou fantastisch zijn.”

“We staan er heel goed voor en willen ook gewoon winnen morgen. We gaan niet speculeren op een gelijkspel. Het vertrouwen in de groep is groot na een goede reeks. Het is een zwaar seizoen met veel wedstrijden, maar we willen de hoge standaarden, waar de Rangers voor staan, aanhouden. We starten elke wedstrijd vanuit hetzelfde perspectief. Ik ben ervan overtuigd dat we morgen het resultaat zullen krijgen dat we willen. Verder dan de match tegen Standard wil ik voorlopig niet kijken.”

Volledig scherm © EPA