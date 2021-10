Gerkens wijst Antwerp de weg in Istanboel: “Het geloof nooit kwijt geraakt”

En Gerkens kiest zijn momenten. Infiltreert als het kan, maakt dat foutje als het moet. Een speler waar je als coach weet wat je er aan hebt. Gerkens zat er ontspannen bij na de match. “We konden eigenlijk niet beter beginnen, natuurlijk”, doelde hij op de vroege goal van Samatta. “We wilden hun pressing in de eerste tien minuten goed doorkomen. Er was ook wel wat ruimte voor ons. Alleen voetbalden we soms iets te slordig en werden die ruimtes niet optimaal benut. En dan is het natuurlijk jammer dat we die twee strafschoppen tegen krijgen.”

Het was opvallend hoe Antwerp de tweede helft aanvatte. Alsof het nog 0-0 stond. Met drang naar voren. De kopjes gingen niet naar beneden. De ploeg toonde vertrouwen in eigen kunnen. “We hadden ook weinig te verliezen tegen Fenerbahçe”, lachte Gerkens. “Maar we zijn het geloof inderdaad nooit kwijt geraakt. We wisten in de kleedkamer dat er nog ruimte zou komen én we hadden het gevoel dat er nog iets mogelijk was. En eigenlijk had er misschien nog iets meer ingezeten ook. Ach, we hebben laten zien dat we het altijd kunnen omdraaien.”