Geen vier op vier, maar drie Engelse clubs in Europese finale ook straf

Anders dan in de Champions League met Manchester City en Chelsea volgt in de Europa Leaguefinale geen exclusief Engels onderonsje: Villarreal is de ‘vreemde eend’ in de bijt tegen Man United. Met drie afgevaardigden in de twee Europese finales scoort Engeland uiteraard ook niet slecht, maar kan het niet het stuntseizoen van 2018-2019 herhalen. Toen bikkelden met Liverpool-Tottenham en Chelsea-Arsenal liefst vier clubs uit eenzelfde land om de ultieme trofee, meteen ook een primeur in de voetbalhistorie.

Sinds de invoering van de Champions League in het seizoen 1992-1993 slaagden wel twee andere landen er eerder al in om met drie clubs naar de Europese finales door te stoten. Tot eind de jaren negentig bestonden er nog drie Europese finales met ook de beker der bekerwinnaars: in 1993, 1994, 1995 en 1998 kende Italië toen in totaal drie vertegenwoordigers in de respectieve finales. Met slechts twee Europese clubfinales (CL/EL) meer in deze eeuw stootten in 2014 en 2016 drie Spaanse clubs door tot in de finale: toen steeds met Real-Atletico in de CL en Sevilla in de EL.