Geen Romeins mirakel: Manchester United naar finale Europa League ondanks nederlaag tegen strijdvaardig AS Roma

Als AS Roma aan 25% had afgewerkt, stonden de Italianen alsnog in de finale van de Europa League. In de openingsfase was Manchester United werkelijk nergens. Rekenden ze zich al rijk na de 6-2-overwinning van vorige week? Je zou voor minder, wetende dat Roma - pas zevende in de Serie A - al minstens vier keer zou moeten scoren.

Die openingsfase dus. Na een kwartier had de thuisploeg al vijf keer richting doel getrapt. Zonder succes. United kon nadien twee keer dreigen via Cavani, maar de Uruguayaan was niet goed bij schot. Gelukkig voor hem was het aan de overkant nog erger. Mkhitaryan en Mancini geraakten niet voorbij De Gea. En zoals dat gaat in het voetbal, wordt dat uiteindelijk afgestraft. Derde keer, goeie keer voor Cavani, en de 0-1 stond op het bord.

Volledig scherm © AFP

Virtueel 2-7 dus bij de rust. Volgend seizoen staat José Mourinho aan het roer in Rome. Dat er nog werk aan de winkel is, zal ook ‘The Special One’ wel gezien hebben.

Dat voetbal een vreemd spelletje is, werd na rust nog maar eens duidelijk. Roma scoorde plots wel via Dzeko en Cristante. Op drie minuten tijd stond het 2-1. Als Karsdorp en Pellegrini beter bij schot waren, kon dat zelfs meer zijn. De Mancunians bibberden plots een beetje, de Romeinse gladiatoren leken op te staan. Tot de tandem Cavani - Bruno Fernandes weer toesloeg. 2-2, de tweede van de avond voor de Uruguayaan. Debutant Zalewski maakte er nog 3-2 van, maar meer dan een doekje voor het bloeden was dat niet.

De stand over twee wedstrijden: 5-8. Als er toeschouwers aanwezig mochten zijn, dan had de neutrale niet te klagen. Manchester United staat in de finale van de Europa League, op 26 mei in Gdańsk.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © REUTERS

Speel mee met de Gouden 11 en maak kans op talloze prijzen!

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.