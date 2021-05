Geen ‘All England’-finale in de Europa League: matig Arsenal stuit op ex-coach, Villarreal naar eerste Europese finale

Europa LeagueGeen ‘All England’-finale in de Europa League. Een matig Arsenal kwam in eigen huis niet tot scoren tegen Villarreal en ex-coach Unai Emery, die aan 0-0 genoeg hadden om door te stoten naar de eerste Europese finale in de clubgeschiedenis. De Spanjaarden nemen het op woensdag 26 mei op tegen Manchester United.

Arsenal had een 2-1-nederlaag uit de heenmatch goed te maken in het eigen Emirates Stadium - Pépé tekende vorige week met een ingebeelde penalty voor het cruciale uitdoelpunt van een bleek Arsenal. Maar ook vanavond kwamen de Gunners niet al te best voor de dag. Chukwueze zette na vijf minuten Leno eens vanop afstand op de proef, nadien was het wachten tot het halfuur voor we een noemenswaardige kans van Arsenal konden noteren. Na een flipperkast in de Spaanse zestien kon Aubameyang uithalen, zijn schot scheerde de paal. Dat het grootste gevaar voor rust er nog kwam na bijna een gigantische blunder van Villarreal-doelman Rulli, was tekenend. De Spanjaarden hielden makkelijk stand.

Volledig scherm Aubameyang kreeg de beste mogelijkheden bij Arsenal. © AP

Dat was toch even anders in het begin van de tweede helft. Arsenal kwam scherp uit de kleedkamer en dwong in een paar minuten tijd twee prima kansen af. Pépé knalde een metertje voorlangs, Smith-Rowe profiteerde met zijn stiftertje niet van nieuw mistasten van Rulli. Nadien bleef Villarreal relatief makkelijk overeind, zonder daarbij zelf gevaarlijk te zijn. Het kwam enkel goed weg toen een kopbal van Aubameyang opnieuw de paal trof.

Verder kwam een erg matig Arsenal niet. Geen derde EL-finale in vier jaar tijd voor de Gunners, die nu ook van het Europese toneel dreigen te verdwijnen volgend seizoen. In de Premier League staat Arsenal op een troosteloze negende plaats en ook in de bekers is het uitgeschakeld.

‘t Is bovendien een revanche voor EL-specialist Unai Emery, ex-coach van Arsenal. Hij laat het sprookje van Villarreal verder duren. Emery leidt de club naar haar eerste Europese finale in de clubgeschiedenis én kan straks zelf zijn vierde (!) Europa League-trofee winnen. Daarvoor moet het op woensdag 26 mei Manchester United opzijzetten in het Poolse Gdansk.

Speel mee met de Gouden 11 en maak kans op talloze prijzen!

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.