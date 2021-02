Frank Vercauteren, een dag na de 3-4: “Het kan nog, zij twijfelen ook soms”

Maar toch nog heel even over gisteravond, want er was natuurlijk veel om over na te kaarten. “Er waren op verschillende vlakken werkpunten, maar we kregen anderzijds ook kansen. We hadden er vijf of zes kunnen maken. Anderzijds zijn we ook niet weggespeeld bij de goals. Er waren veel pluspunten. Ik had Rangers verdedigend beter verwacht”, vond Vercauteren. “Ze hebben me verrast in goede en minder goede zin. Ze hadden ook vijf keer kunnen scoren.”

Uiteindelijk waren dat er vier. “Het verschil tussen 3-3 en 3-4 is groot. 3-4 is uiteindelijk een vervelend resultaat, bij 3-3 had ginds een 0-1 genoeg geweest. We moeten nu voor twee goals gaan, vanaf we er één binnenkrijgen, moeten we er drie maken. Maar het kan, dat hebben we bewezen. Zij twijfelen ook soms. We moeten erin blijven geloven en dan zien we wel tot waar we het brengen. Maar deze partij is voorbij. De jongens moeten nu het juiste kanaaltje proberen vinden en zich daar op toeleggen.”

Dat kanaaltje heet ‘Sint-Truiden’. Zal Antwerp aantreden met Beiranvand of wordt het opnieuw De Wolf? Afwachten. De blessure van de Iraniër (adductor) wordt verder onderzocht. Verstraete (ontstoken teen) trainde daags voor de wedstrijd met een gat in zijn schoen, maar zou fit raken. Batubinsika is nog out. Vercauteren verwacht tegen Sint-Truiden nog geen spelers te recupereren. Nog geen Mbokani of Haroun dus.

Opvallend: de invalbeurt van Miyoshi. Die ontbrak de voorbije maanden steevast in het Antwerp-team, maar kreeg tegen Rangers verrassend wat minuten. “Hij is de laatste dagen beter en beter bezig. Hij had in het begin moeite met wat we verlangden, maar brengt nu steeds meer”, besloot Vercauteren.