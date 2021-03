Football Talk. Nu al zes coronagevallen bij STVV - Di Maria verlengt contract bij PSG

Nieuwe test brengt aantal coronagevallen bij STVV op zes

Vandaag werden alle spelers en technische staff van STVV opnieuw getest op corona na de eerdere positieve testresultaten van gisteren. Na Steuckers en Nazon kwamen er nu nog een keer vier nieuwe gevallen bij: Teixeira, Caufriez, doelman Boets en physical coach Winters. De trein lijkt niet meer te stoppen. (FKS)

Extra schorsing voor Seck

De Disciplinaire Raad van de Belgische voetbalbond (KBVB) heeft het verzoek van het Bondsparket ingewilligd en Abdoulaye Seck nog een bijkomende voorwaardelijke speeldag schorsing opgelegd. De Antwerp-verdediger is dus een speeldag effectief en een speeldag voorwaardelijk geschorst en mist de topper tegen Club Brugge (21 maart).

Seck werd vorige zondag in de thuismatch tegen KV Kortrijk (4-2) al in de eerste helft uitgesloten met een rechtstreekse rode kaart. De Senegalese verdediger maaide de oprukkende Ocansey aan de zijlijn onderuit. De KVK-aanvaller tikte de bal net vooruit, waardoor Seck te laat kwam en zijn studs op de rechtervoet van Ocansey plantte.

Voor die fout had het Bondsparket maandag nog twee speeldagen schorsing (waarvan één effectief) gevorderd, maar de Great Old ging niet akkoord en dus werd de zaak bepleit voor het Disciplinair Comité. Antwerp vond het een onbezonnen fout die rood verdiende, maar zeker geen intentionele. De Great Old hoopte dan ook dat een voorwaardelijke schorsing zou volstaan.

Het Disciplinair Comité hield het uiteindelijk op één speeldag schorsing en 1.000 euro boete. Maar het Bondsparket was het daar niet mee eens en stond erop dat er ook een voorwaardelijke straf werd toegevoegd “om de speler te ontraden dergelijke tackles in de toekomst nog uit te voeren”. In beroep haalde de bondsprocureur zijn gram.

“Het gaat om een tackle uitgevoerd met hoge intensiteit en de studs vooruit waarbij de fysieke integriteit van de tegenstander in gevaar werd gebracht. Dat Ocansey door de tackle niet geblesseerd raakte, doet hieraan geen afbreuk. Een blessure zou immers als een verzwarende omstandigheid dienen te worden beschouwd”, aldus de Disciplinaire Raad. “Hoewel het contact licht en ongelukkig was, zijn we in tegenstelling tot het Disciplinair Comité van oordeel dat er geen redenen zijn om af te wijken van de door de indicatieve tabel voorziene minimumsanctie. Rekening houdend met het gunstig disciplinair verleden van de speler, kan weliswaar een deel van de sanctie met uitstel worden opgelegd.”

Twee speeldagen schorsing dus, maar eentje daarvan is voorwaardelijk. Seck mist enkel de topper tegen Club Brugge. De boete bedraagt 1.500 euro.

Volledig scherm © BELGA

Di Maria verlengt contract bij PSG

De Argentijnse ster Angel Di Maria heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met één seizoen verlengd tot 30 juni 2022, “met nog een optie voor een tweede jaar”. Dat heeft de Franse kampioen vrijdag bekendgemaakt. De 33-jarige aanvaller streek in 2015 neer in Parijs, nadat hij eerder aantrad voor onder meer Benfica (2007-10), Real Madrid (2010-14) en Manchester United (2014-15).

De Argentijnse international (104 caps, 20 doelpunten) was bij PSG tot dusver goed voor 99 assists. In de geschiedenis van de Parijse club deed enkel Safet Susic (103) beter. Met 87 doelpunten staat Di Maria op de achtste plaats in de lijst van meest trefzekere PSG-spelers aller tijden. Hij veroverde zestien trofeeën met PSG, waaronder vier landstitels. In 2014 won Di Maria met Real Madrid de Champions League.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hattrick Miyoshi bij Antwerp in viermansverdediging

In een oefenpartij vanmiddag (45 minuten plus nog eens 2x30 minuten) won Antwerp met 3-1 van Waasland-Beveren. Na 45 minuten stond het nog 0-0. Invaller Miyoshi scoorde een hattrick, Cijntje lukte de tegentreffer namens de bezoekers.

Meest opvallende aan deze oefenwedstrijd (behalve het feit dat het blijkbaar top secret was en er officieel niks over gecommuniceerd werd) is dat Antwerp aantrad in een 4-3-3, waar het de voorbije maanden altijd met een driemansdefensie speelde. De Pauw stond rechtsback, Seck en Le Marchand centraal, De Laet mocht zich op links uitleven. Doelman Butez maakte zoals verwacht zijn comeback.

Basisploeg Antwerp: Beiranvand; De Pauw, Seck, Le Marchand, De Laet; Gerkens, Verstraete, Hongla; Refaelov, Mbokani, Lamkel Zé.

Basisploeg W-B: Gabriel; Schryvers, Heltne Nilsen, Vukotic, Khammas; Bertone, Heymans, Verstraete, Albanese, Frey, Koita. (MVS)

Uronen, Limbombe en Leysen besmet bij Racing Genk

Racing Genk kan komend weekend niet rekenen op linksachter Jere Uronen, winger Bryan Limbombe en doelman Tobe Leysen. Het trio, op dit moment geen basispionnen, is besmet met corona. Zorgen dus voor John van den Brom, die zondag met zijn ploeg naar het Lotto Park trekt voor de halve finale finale van de beker tegen Anderlecht.

Volledig scherm Bongonda en Uronen. © Photo News

Brobbey (Ajax) tekent voor vier jaar bij RB Leipzig

Ajax ziet aanvaller Brian Brobbey na dit seizoen definitief vertrekken. De 19-jarige Nederlandse spits verhuist naar RB Leipzig. De Duitse club maakte bekend dat Brobbey een contract voor vier jaar heeft ondertekend. Hij stapt transfervrij over.

Ajax meldde eerder dit jaar al dat Brobbey zijn aflopende contract niet ging verlengen. Leipzig was al van meet af aan de favoriet om de Amsterdammer in te lijven. Ajax probeerde de spits de laatste weken toch weer op andere gedachten te brengen. Dat lukte echter niet.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Mourinho hoopt dat knieblessure Kane meevalt: “We moeten afwachten”

Tottenham-trainer José Mourinho hoopt dat de knieblessure van Harry Kane meevalt. De spits scoorde gisteravond twee keer in de heenwedstrijd in de achtste finales in de Europa League tegen Dinamo Zagreb (2-0). Maar in de slotfase viel hij uit met een pijnlijke knie.

“Ik hoop en denk dat het wel meevalt bij hem”, liet Mourinho na afloop weten. De Portugese coach rekent in elk geval op Kane voor de Londense derby zondag tegen Arsenal. “Dat is een grote wedstrijd. Alleen een groot probleem kan hem bij dat duel aan de kant houden en ik geloof niet dat daar nu sprake van is. Maar we moeten afwachten hoe die knie reageert. Hopelijk komt het snel weer goed.”

Tottenham staat momenteel zevende in de Premier League en mikt op een eindklassering in de top vier en bijbehorend ticket voor de groepsfase van de Champions League. Kane is dit seizoen in alle competities al goed voor 26 treffers voor de Spurs.

Mourinho na de match:

Volledig scherm Mourinho en Kane. © REUTERS

Volledig scherm José Mourinho. © AFP