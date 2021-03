Football Talk. Genk met coronazorgen voor Anderlecht - Antwerp in 4-3-3 klopt Waasland-Beveren, Hattrick Miyoshi

Hattrick Miyoshi bij Antwerp in viermansverdediging

In een oefenpartij vanmiddag (45 minuten plus nog eens 2x30 minuten) won Antwerp met 3-1 van Waasland-Beveren. Na 45 minuten stond het nog 0-0. Invaller Miyoshi scoorde een hattrick, Cijntje lukte de tegentreffer namens de bezoekers.

Meest opvallende aan deze oefenwedstrijd (behalve het feit dat het blijkbaar top secret was en er officieel niks over gecommuniceerd werd) is dat Antwerp aantrad in een 4-3-3, waar het de voorbije maanden altijd met een driemansdefensie speelde. De Pauw stond rechtsback, Seck en Le Marchand centraal, De Laet mocht zich op links uitleven.

Basisploeg Antwerp: Beiranvand; De Pauw, Seck, Le Marchand, De Laet; Gerkens, Verstraete, Hongla; Refaelov, Mbokani, Lamkel Zé.

Basisploeg W-B: Gabriel; Schryvers, Heltne Nilsen, Vukotic, Khammas; Bertone, Heymans, Verstraete, Albanese, Frey, Koita. (MVS)

Uronen, Limbombe en Leysen besmet bij Racing Genk

Racing Genk kan komend weekend niet rekenen op linksachter Jere Uronen, winger Bryan Limbombe en doelman Tobe Leysen. Het trio, op dit moment geen basispionnen, is besmet met corona. Zorgen dus voor John van den Brom, die zondag met zijn ploeg naar het Lotto Park trekt voor de halve finale finale van de beker tegen Anderlecht.

Volledig scherm Bongonda en Uronen. © Photo News

Mourinho hoopt dat knieblessure Kane meevalt: “We moeten afwachten”

Tottenham-trainer José Mourinho hoopt dat de knieblessure van Harry Kane meevalt. De spits scoorde gisteravond twee keer in de heenwedstrijd in de achtste finales in de Europa League tegen Dinamo Zagreb (2-0). Maar in de slotfase viel hij uit met een pijnlijke knie.

“Ik hoop en denk dat het wel meevalt bij hem”, liet Mourinho na afloop weten. De Portugese coach rekent in elk geval op Kane voor de Londense derby zondag tegen Arsenal. “Dat is een grote wedstrijd. Alleen een groot probleem kan hem bij dat duel aan de kant houden en ik geloof niet dat daar nu sprake van is. Maar we moeten afwachten hoe die knie reageert. Hopelijk komt het snel weer goed.”

Tottenham staat momenteel zevende in de Premier League en mikt op een eindklassering in de top vier en bijbehorend ticket voor de groepsfase van de Champions League. Kane is dit seizoen in alle competities al goed voor 26 treffers voor de Spurs.

Mourinho na de match:

Volledig scherm Mourinho en Kane. © REUTERS

Volledig scherm José Mourinho. © AFP