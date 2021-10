Football Talk. Arsenal en Sambi Lokonga winnen van Aston Villa, invaller Praet viert met Torino - Nog altijd geen overwinning voor Moeskroen

Arsenal en Sambi Lokonga winnen van Aston Villa, invaller Praet viert met Torino

Arsenal heeft de opener van de negende speeldag in de Premier League naar zijn hand gezet. De Gunners, met Rode Duivel Albert Sambi Lokonga 73 minuten tussen de lijnen, versloegen Aston Villa met 3-1.

De thuisploeg dankte Partey (23.), Aubameyang (45.+6) en Smith Rowe (56.) voor de goals. De tegentreffer van Ramsey (82.) voor Aston Villa kwam te laat. Voor Sambi Lokonga was het zijn vijfde basisplaats dit seizoen. Arsenal is na negen wedstrijden voorlopig negende met 14 punten, Aston Villa staat op de dertiende plaats met 10 punten.

In de Serie A hielp invaller Dennis Praet Torino aan de drie punten tegen Genoa, zonder de geblesseerde Zinho Vanheusden. De Rode Duivel viel op het uur in bij de thuisploeg en was zeer nadrukkelijk aanwezig. Hij zag Brekalo dertien minuten voor tijd, op assist van Mergim Vojvoda (ex-Standard), de winnende treffer maken. Torino is tiende in Italië, met elf punten. Genoa blijft voorlaatste met slechts zes punten.

In Nederland speelden Fortuna Sittard en rechtsback Mickaël Tirpan 1-1 gelijk bij Willem II. Tirpan werd bij de rust gewisseld voor Noslin, die de bezoekers na 54 minuten op voorsprong bracht. Kohlert (59.) hield nog een punt thuis voor Willem II. De Tilburgers zijn voorlopig de revelatie in de Eredivisie en staan knap derde. Fortuna Sittard is veertiende.

Volledig scherm Albert Sambi Lokonga. © Photo News

Nog altijd geen overwinning voor Moeskroen, dat gelijkspeelt tegen RWDM

Moeskroen heeft vrijdagavond op de 9e speeldag van de 1B Pro League 1-1 gelijkgespeeld in eigen huis tegen RWDM. Moeskroen kon nog niet winnen dit seizoen en staat laatste met drie punten, zes punten achter RWDM dat voorlaatste is.

De mannen van nieuwe coach José Jeunechamps begonnen goed aan de wedstrijd. In de achtste minuut vond Tainmont Lucas Ribeiro Costa en die schoot de bal in de rechterbenedenhoek binnen. Diezelfde Ribeiro miste vijf minuten voor rust nog de kans op een tweede treffer. Hij duwde een voorzet naast. In de 62e minuut konden de bezoekers tegenscoren via een kopbal van Abdoul Danté na een vrije trap. Daar bleef het bij. Moeskroen blijft zonder overwinning achter.

Volledig scherm © BELGA

Mourinho haalt uit naar eigen spelers na blamage in Noorwegen

Van een schok gesproken. AS Roma heeft in de Conference League met 6-1 - jawel, zes-één - verloren van FK Bodø/Glimt, de leider in de Noorse competitie. José Mourinho was hard voor zichzelf en de spelers van zijn veredeld B-elftal. “Ik heb een heel goeie basisploeg, maar geen sterke kern. Mijn inschattingsfout.”

Roma was/is een van de favorieten op eindwinst in de Conference League. Niemand die FK Bodø/Glimt dus enige kans had gegeven om nog maar een gelijkspel af te dwingen. Wel, de Noorse competitieleider stuurde AS Roma met 6-1 naar huis. Bij rust stond het nog ‘maar’ 2-1. Roma leek een foute situatie nog te kunnen rechtzetten.

Maar in de tweede helft ging het van kwaad naar erger. De Romeinse defensie bibberde en beefde - niet alleen wegens de vrieskou - en slikte nog eens vier tegendoelpunten. Het is de eerste keer dat een team van Mourinho zes goals incasseert. Tot overmaat van ramp ziet Roma FK Bodø/Glimt naar de leidersplaats springen in groep C.

Na de partij was een nukkige Mourinho - voor het eerst in die gedaante als coach van Roma - zijn typische zelf. De Portugees vond zijn veredeld B-elftal simpelweg niet goed genoeg. “We hebben verloren van een team dat meer kwaliteit op het veld had staan”, zei hij. “Ik wilde andere spelers een kans geven. Met de beste bedoelingen.”

Quote Als ik iedere week met dezelfde ploeg zou kunnen spelen, dan zou ik dat doen. José Mourinho.

“Ik ben verantwoordelijk, want ik heb de opstelling gemaakt”, zei Mourinho. De Portugees vindt het verschil tussen zijn basisspelers en reserves te groot. “Als ik iedere week met dezelfde ploeg zou kunnen spelen, dan zou ik dat doen. Ik had toch wel verwacht dat de spelers die nu een kans kregen wel iets beter zouden presteren.”

“Ik ben niet verrast door Bodø/Glimt, neen. Mijn staf had hen met respect geanalyseerd en ik wist dat ze een sterke ploeg hadden. En wij? We have a very good team, but not a very good squad. Vandaag speelde ik met de ‘brede groep’ en niet met mijn beste ploeg en daarvoor zijn we afgestraft.”

“Of de koude omstandigheden een rol hebben gespeeld? Neen, ik ga geen excuses zoeken. Ik moet de tegenstander feliciteren. Ze verdienden de zege. En of ik in de return met mijn beste ploeg zal spelen? Dat zal wel moeten”, aldus The Special One.

De terugmatch in Rome staat op 4 november op het programma. Roma staat in de Serie A op een vierde plaats met 15 punten uit 8 wedstrijden. Verder nog de namen uit de basiself die in actie kwamen: Rui Patricio - Reynolds, Ibañez, Kumbulla, Calafiori - Pérez, Darboe, Villar, Diawara, El Shaaraway - Mayoral.

Tot slot is er ook nog een leuke uitsmijter aan de Noorse zijde van het verhaal. Met twee goals en drie assists was de 21-jarige Erik Botheim de beul van dienst voor Mourinho en de zijnen. Botheim op zijn beurt is dan weer een jeugdvriend van Erling Haaland met wie hij enkele jaren geleden figureerde in een bizarre videoclip omtrent een zelf geschreven rapsong.

Volledig scherm Erik Botheim. © HLN

Volledig scherm José Mourinho heeft het koud op de achtergrond. © EPA