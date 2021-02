Ex-Bruggeling Serebrennikov licht Dinamo door: "Opgepast: Lucescu is een topstrateeg”

Hoe sterk is Dinamo Kiev en wat mogen we verwachten van de Oekraïense koploper - voor het eerst écht opnieuw in de running voor de landstitel na vier opeenvolgende kampioenschappen voor Shakhtar Donetsk? Ex-middenvelder van blauw-zwart (2002-2005) Sergey Serebrennikov is de geknipte figuur om Dinamo door te lichten en de kansen van Club Brugge in te schatten. Naast Sobol heeft de in Brugge woonachtige Oekraïner met zijn agentschap meer dan de helft van de Kiev-spelers in zijn portefeuille: “Dinamo is niet meer het Dinamo van 2019”, aldus Serebrennikov. “Niet de ploeg waartegen Club zich kwalificeerde en zelfs ook niet de ploeg die dit seizoen van AA Gent won. Nadat Mircea Lucescu begin dit seizoen overnam, is het jonge team veel sterker geworden.”

Vooral Federico Ricca mag zich aan aan warme middag verwachten: “Tsygankov is de grote ster van het elftal (zaterdag gaf hij drie assists, red.). Technisch heel sterk, één tegen één goed en vlot scorend. Als hij zijn dagje heeft, kan dat voor Club heel gevaarlijk worden. De jonge gasten hebben onder Lucescu veel ervaring opgedaan: ze lopen over van het vertrouwen.”

Volledig scherm Tsygankov hier in duel met Nurio van Gent. © REUTERS

Uitkijken is het ook naar centrumspits Artem Besedin - sinds vorig weekend terug speelgerechtigd nadat hij een jaar (!) schorsing uitzat wegens doping. “De dokter die mij de verkeerde pillen gaf, kan ik nog steeds niet in de ogen kijken”, liet de international noteren tijdens zijn afwezigheid. Besedin, pas 24, is hongerig - vorig weekend scoorde hij bij zijn terugkeer meteen twee goals: “Hij heeft getraind als een leeuw”, weet Valeriy Prygornytskyy, die de club als journalist van het magazine Football al jarenlang doorheen Europa volgt. “In Oekraïne vinden we hem maar een matige spits, die veel te vaak met zijn rug naar doel speelt. De fans grappen wel eens dat hij géén spits is! Maar die schorsing heeft hem enorm gemotiveerd, dat was tegen Olimpik Donetsk meteen merkbaar.” Serebrennikov: “Hij is zeker niet de beste speler van de ploeg, maar iedereen is enorm benieuwd of hij ook nu zal toeslaan.”

Volledig scherm Besedin in duel met Percy Tau, toen nog in het shirt van Club. © Photo News

“Wie favoriet is, valt moeilijk te voorspellen”, gaat Serebrennikov verder. “De voorbereiding van Club is allesbehalve positief: zonder trainers en een paar sterkhouders naar Kiev, niet gemakkelijk. Dat heeft sowieso een invloed. Maar hun kern is breed genoeg om dit op te vangen. Bovendien zit de ploeg in een flow, terwijl Dinamo net uit een winterstop van twee maanden komt. Zelfs een nipt verlies in Kiev hoeft voor Club geen drama te betekenen.” Prygornytskyy: “Bij de vorige ontmoeting werd Dinamo gecoacht door de slechte coach in de 21ste eeuw, Aleksandr Khatzkevich. Sleutelspelers zoals Tzygankov, Verbic, Mykolenko, De Pena en Buyalskiy zijn gebleven en veel gegroeid onder Lucescu. Na 12 jaar Shakhtar was er heel wat controverse bij zijn aanstelling. Een hete periode rond de club - de fans bedreigden Lucescu, die zelfs even dreigde op te stappen. Uiteindelijk is hij gebleven en gaf hij het team een enorme boost.”

Lucescu, intussen 75, kan met zijn ervaring een sleutelrol spelen in het steekspel dat Dynamo-Club de komende acht dagen dreigt te worden: “Hij is een topstrateeg. Hij weet wat het is om op een resultaat te spelen. Dat heeft hij getoond in de kwalificatie voor de Champions League. Tegen AZ Alkmaar was Dynamo zeker niet beter, maar ze hebben zich wel gekwalificeerd (2-0). Die match zegt eigenlijk alles over Lucescu en Kiev.” Club Brugge is bij deze gewaarschuwd…

Lees ook:

Volledig scherm Mircea Lucescu. © Photo News