Europa League. Yorbe Vertessen scoort eerste Europese goal, Tielemans en Castagne onderuit tegen Warschau

Het waren Sangara (32.) en Zahavi (51.) die PSV aan een 0-2 voorsprong hielpen, Stankovic (55.) maakte de aansluitingstreffer. Vertessen, een centrumspits, viel na 64 minuten in. Eerst maakte Max (74.) er nog 1-3 van, voor Vertessen (78.) de 1-4 eindstand op het bord zette.

In dezelfde groep deelden Real Sociedad, met Adnan Januzaj in de basis, en Monaco, met Eliot Matazo op de bank, de punten. Disasi (16.) zette Monaco al snel op voorsprong, Merino (53.) maakte op aangeven van Januzaj gelijk. PSV en Monaco staan bovenin in groep B met ieder vier punten. Sociedad telt twee punten, Sturm Graz is puntenloos.

Volledig scherm Yorbe Vertessen. © Photo News

Leicester, met Youri Tielemans en Timothy Castagne aan de aftrap, ging verrassend met 1-0 de boot in bij Legia Warschau. Emreli (31.) maakte het enige doelpunt. Lyon, waarbij Jason Denayer geblesseerd ontbreekt, won met 3-0 van Brondby. In dezelfde groep haalde Sparta Praag het met 1-0 van Rangers.

Er was ook nog een ander verrassend resultaat, want Napoli verloor thuis met 2-3 van Spartak Moskou, waar Maximiliano Caufriez in de driemansdefensie stond. Dries Mertens kwam niet van de bank bij Napels, dat al op het halfuur met tien viel na de uitsluiting van Rui. Het stond toen wel 1-0 voor, want Elmas had de score al in de eerste minuut geopend. Promes (55.) maakte na de pauze gelijk, Ignatov (81.) bracht de Russen nadien op voorsprong. Caufriez werd acht minuten voor tijd nog uitgesloten met een tweede keer geel en Promes (90.) maakte er nadien 1-3 van. De eer om de einstand vast te leggen was weggelegd voor ex-Charleroi-spits Victor Oshimen (90+4.), die er diep in de blessuretijd 2-3 van maakte.

Volledig scherm © Photo News

AZ wint van Tsjechische Jablonek, AS Roma en Mourinho vieren ook in Conference League

AZ heeft op de tweede speeldag van de Conference League met 1-0 gewonnen van het Tsjechische Jablonec. De Nederlandse club uit Alkmaar komt aan de leiding in groep D. Albert Gudmundsson (53.) maakte na de rust het enige doelpunt van de wedstrijd. AZ heeft nu vier punten en komt alleen aan de leiding, Jablonec heeft drie punten. Randers en Cluj, die donderdag 1-1 gelijkspeelden, tellen respectievelijk twee en één punten. In groep C won AS Roma met 0-3 bij Zorya Luhansk. CSKA Sofia en Bodo/Glimt speelden in die groep 0-0 gelijk. In groep A speelden LASK en Maccabi Tel Aviv 1-1 gelijk en won HJK met 2-4 bij Alashkert.

Volledig scherm © REUTERS