Europa League of Conference League? Vooral verschil in tv-geld

Bereikt de Great Old - die al 100.000 euro verdiende door gewoon in deze fase te raken - vanavond de groepsfase van de Europa League, mag het nog eens 3,63 miljoen euro bijschrijven. Bij de Conference League bedraagt het startgeld 2,94 miljoen, of 690.000 euro minder, wat op zich nog meevalt. Elk punt in de groepsfase levert in de Europa League 210.000 euro op, in de Conference League is dat 166.000 euro. Ook dat verschil is niet zo groot.

Het is maar als we er de zogenaamde 'tienjaarscoëfficiënt' en vooral de 'market pool', de tv-gelden, bijhalen, dat het onderscheid tussen beide competities plots immens wordt. Zo wordt in de Europa League 70 miljoen verdeeld onder alle clubs op basis van de 'tienjaarscoëfficiënt', terwijl dit in de Conference League maar 23,5 miljoen is. Het grootste verschil zit hem echter in de market pool. In de Europa League is er liefst 140 miljoen euro te verdelen, in de Conference League is dat 'slechts' 23,5 miljoen. Toch maar beter winnen dus vanavond, Antwerp.