Er is nog leven in de Europa League na de uitschakeling van alle Belgische clubs: 5 zaken om in de gaten te houden

Europa LeagueGeen Club Brugge meer, geen Antwerp meer. De Europa League verloor in de vorige ronde heel wat aantrekkingskracht voor de Belgische voetballiefhebber. Maar dat betekent niet dat er niets meer te beleven valt bij het kleine broertje van de Champions League. Deze vijf dingen zijn zeker de moeite om te volgen in de achtste finales.

De kraker tussen Manchester United en AC Milan

Een dikke tien jaar geleden zou dit een duel geweest zijn tussen twee van de beste clubs ter wereld. Ondertussen hebben Manchester United en AC Milan wat aan kwaliteit ingeboet, maar naar Europa League-normen is het nog steeds een absolute topaffiche. Beide clubs staan tweede in hun nationale competitie, maar moeten de stadsgenoot laten voorgaan in de titelstrijd. Reden te meer dus om op het internationale toneel op zoek te gaan naar eremetaal.

Manchester United rekende in de vorige ronde vlot af met Real Sociedad. Na een 0-4 overwinning in de heenwedstrijd hadden The Red Devils dat duel al in een beslissende plooi liggen. Dan had AC Milan meer moeite met Rode Ster Belgrado. De Rossoneri stootten na twee gelijke spelen (2-2 uit en 1-1 thuis) door op basis van uitdoelpunten. En dan moeten ze het vanavond nog eens zonder Zlatan Ibrahimovic zien te rooien, die met een dijblessure aan de kant staat. Alexis Saelemaekers komt mogelijk wel in actie.

Volledig scherm Alexis Saelemaekers. © Photo News

Onthoofde, maar ook herboren topschuttersstrijd

Pizzi (Benfica) en Yusuf Yazici (Lille OSC) voeren de topscorerslijst voorlopig nog aan met elk zeven goals, maar liggen er wel allebei uit met hun team. In de volledige top tien van beste schutters, waar ook Lior Refaelov nog in prijkt, vinden we maar drie spelers terug die nog actief zijn in het toernooi. De topschuttersstrijd heeft dus al wat hoofdrolspelers verloren, maar ligt wel meer dan ooit open.

Carlos Vinícius van Tottenham is de beste nog actieve schutter, met zes doelpunten. De Braziliaan verzamelde dit seizoen nog maar 168 minuten in de Premier League, maar is als rotatiespits goed bij schot in de Europa League. Hij scoorde in de groepsfase tegen Antwerp en deed in de vorige ronde tegen Wolfsberger drie keer de netten trillen. Vinícius wordt op de hielen gezeten door Borja Mayoral (AS Roma) en Paco Alcácer (Villareal), die elk al vijf keer scoorden.

Volledig scherm Carlos Vinícius scoorde in de groepsfase tegen Antwerp. © Photo News

Reuzenkillers: Young Boys Bern en Belgisch getint Slavia Praag

Bayer Leverkusen en Leicester City leken meer dan schaduwfavorieten voor de eindzege, maar sneuvelden al in de eerste ronde van de knock-outfase. En dan nog tegen ‘mindere goden’. Young Boys Bern uit Zwitserland zorgde in de heenwedstrijd tegen Leverkusen voor heel wat spektakel: voor de rust liepen ze 3-0 uit, waarna de Duitsers opnieuw op gelijke hoogte kwamen, tot Young Boys in het slot nog de 4-3 maakte. Een week later maakten de Zwitsers de stunt compleet door met 0-2 te winnen in Leverkusen.

Leicester stuitte dan weer op Slavia Praag. Na een scoreloos gelijkspel in Tsjechië won Slavia met 0-2 in Engeland. Het deed dat met Peter Olayinka (ex-Gent en -Zulte Waregem) en Nicolae Stanciu (ex-Anderlecht) in de basis, terwijl Club Brugge-huurling Simon Deli op de bank zat. Vanavond krijgen Young Boys en Slavia Praag met Ajax en Rangers weer stevige tegenstanders voor de kiezen. Zit er opnieuw een stunt in?

Volledig scherm Nicolae Stanciu in duel met Youri Tielemans. © Photo News

Nog meer verrassende kleintjes

Met naast Leverkusen en Leicester ook nog Napoli, Benfica, PSV, Hoffenheim en Lille, zwaaiden in de vorige ronde al heel wat aantrekkelijke clubs af. Dat laat kleinere clubs nu toe om in de spotlights te treden. Zo maakt Dinamo Zagreb de mooie verplaatsing naar Tottenham en mogen Granada en Molde in een onderonsje zelfs dromen van de kwartfinale. De Spanjaarden schakelden Napoli al uit, terwijl Molde Hoffenheim verraste na een spektakelrijke heenwedstrijd (3-3).

Volledig scherm Granada viert de kwalificatie in Napels. © EPA

De kwelgeesten van de Belgische clubs

Exit Club Brugge en Antwerp in de vorige ronde. Je zou voor minder liever niet naar de wedstrijden van Dynamo Kiev en Glasgow Rangers kijken. Al zouden goede Europese prestaties van die clubs de pijn misschien wat kunnen verzachten. Beide kwelgeesten lootten alleszins haalbare kaarten. Dynamo Kiev neemt het op tegen Villareal, terwijl Rangers Slavia Praag partij geeft.

Volledig scherm Dyanmo Kiev schakelde Club Brugge uit in de vorige ronde. © EPA

Volledig scherm Rangers nam de scalp van Antwerp. © Pool via REUTERS