Efficiënt Union met nog één match te gaan al zeker van groepswinst in Europa League na zege bij Malmö

Europa LeagueUnion blijft, nu zelfs zonder te ‘toveren’, het goed doen in Europa. Een droge 0-2-winst in een nat Malmö verzekert de groepswinst. Teuma en Lazare maakten onder hun beidjes het verschil. De beloning volgt na de winter: Union slaat een ronde over en zit rechtstreeks in de achtste finale.

Groepswinst: check. Clean sheet: check. Union vinkte de twee beoogde doelen op Malmö autoritair af. Zo blijft Union als enige Belgische club dit seizoen in de Europese groepsfase ongeslagen. In de schaduw van Club Brugge in de Champions League presteerde Union een trede lager even fraai, maar deze week solidair in de nederlaag? Neen, dat niet. Meer zelfs, met 13 op 15 punten lukt Union nu al de vierde beste prestatie ooit van een Belgische club in de groepsfase van de Europa of Champions League. En dat na vijf speeldagen, het kan dus nog mooier.

Alleen Anderlecht haalde ooit 18 op 18 punten in de Europa League in 2011 en blijft met dat maximum buiten schot. Vervlogen tijden van de ooit zo trotse vaandeldrager. Union toont zich nu wel een fraai alternatief als promotie van het voetbal in Brussel.

Op Malmö moest Union zich zelf niet eens dubbel plooien om te winnen - dat was in de vorige Europese duels wel anders. Goed, de Zweedse club presenteerde zich als laatste in de stand met nul punten niet als de meest te duchten ploeg. Maar coach Geraerts wou niet van onderschatting weten. Hij startte met zijn sterkste elftal, eiste focus en stelde het houden van de nul als extra doel.

Union maakte in een natgeregend Malmö al snel de hiërarchie duidelijk: de bezoekers als baas. Ze dolden bijwijlen met de opponent. Het duurde niet lang of de bal lag al in het net. Lazare kreeg een afgeweerde voorzet van Vanzeir in de voeten en bediende Teuma. De kapitein weet dit seizoen het doel staan: 0-1. Teuma bewees Lazare kort voor de rust een wederdienst met een knap een-tweetje: ook Lazare trof scherp raak.

Volledig scherm Lazare vierde z'n doelpunt op spectaculaire wijze. © BELGA

Zo lag de match al bij de rust al in een beslissende plooi. Geraerts gunde Nilsson al een vroege invalbeurt in zijn thuisland, en zou tijdens de tweede helft nog enkele sterkhouders rust gunnen. Het grootste gevaar schuilde nog in eigen nonchalance: onbewust sluipt dat toch in het spel als je makkelijk baas bent. Malmö zocht na de rust de aansluitingstreffer, maar kwam niet verder dan wat speldenprikjes. Vanzeir had na de rust via een counter nog een uitstekende kans op 0-3, maar hij mikte naast. Ook in de slotfase kwamen Puertas en Nieuwkoop nog dicht bij een derde doelpunt - maar de zege was sowieso over de streep.

Voor Union een gedroomde uitslag en een voortzetting van een straffe reeks. Union is nu al tien wedstrijden over de Belgische competitie en de Europa League heen ongeslagen. De beoogde Europese groepswinst levert een fraai sportief voordeel op. Union overwintert in de Europa League en slaat een ronde over voor een rechtstreekse stek in de achtste finales. Het nummer twee moet eerst nog een play-offduel of zestiende finale spelen tegen een nummer drie uit de Champions League. En dat zou dit seizoen pakweg Barcelona kunnen zijn, een affiche die Union liever toch wat later zou treffen.

Maar eerst heeft Union nog een zesde speeldag in de huidige groep te spelen, komende week thuis tegen ‘naamgenoot’ en huidig Bundesligaleider Union Berlin. Een prestigeclash waarin Union voor eigen publiek nog eens alle registers kan opentrekken.

