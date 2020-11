Een zege voor de moraal: Laifis kopt Standard in slotseconden naar eerste punten in Europa

De temperaturen zakken, de tribunes blijven leeg. Donkere dagen.

Het kon wel eens een vervelende Europa League-avond worden op Sclessin. Zeker met de nul op negen van de Rouches in het achterhoofd. Zouden zij niet op de rem gaan staan met de wedstrijd van zondag in aantocht? Op Anderlecht, een klassieker. De inzet is dan een pak groter. Dan word je niet warm van een duel tegen Lech Poznan, het nummer tien in Polen. Toch?

Maar kijk: Standard nam de wedstrijd meteen in handen. Met goede pressing en af en toe een aardige combinatie. Via Raskin en Lestienne belandde de bal bij Fai, de rechtsachter mikte op Bednarek. De Luikenaars wílden voetballen. Lestienne zette voor, Oulare verlengde goed, opnieuw redde Bednarek. De bezoekende doelman stond ook pal op een voorzet van Gavory - Lestienne kwam een teen te kort.

Het moet zowat het beste Standard geweest zijn dat we de laatste weken gezien hebben. In een regie van seizoensrevelatie Nicolas Raskin. Ze verdienden stilaan een voorsprong.

Maar dan nam scheidsrechter Ardeleanu vlak voor rust een wel heel strenge beslissing. Oulare ging in duel, leunde wat op zijn verdediger en kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart. De aanvaller ging breeduit op de grond liggen, kon het niet geloven. Niemand in Luik, eigenlijk.

Net als tegen Eupen zondag viel Standard met tien man. Alsof de duivel ermee gemoeid is - is er een exorcist in de zaal?

Poznan rook bloed, ging beter spelen in de tweede helft. Het tempo ging omhoog, de kansen kwamen. Bodart redde één op één, maar moest zich op het uur toch gewonnen geven. Dussenne verspeelde knullig de bal, Ishak profiteerde en knalde binnen in de korte hoek. Ai, ai, Standard. Treuren deden de Rouches niet. Integendeel. Raskin recupereerde de bal, gaf mee met Balikwisha, Bednarek duwde zijn schot in de voeten van Tapsoba. De Burkinees tikte de gelijkmaker simpel binnen. Een veldgoal, dat was al geleden van de wedstrijd in Charleroi.

Wat volgde was veelal holderdebolder-voetbal. Zeker na de rode kaart van Crnomarkovic een kwartier voor tijd. Tien tegen tien, de samenhang was verdwenen.

Czerwinski trapte voorlangs voor de bezoekers - goede kans -, Avenatti schoot onbesuisd naast en Tapsoba kopte net over op een uitstekende voorzet van Boljevic.

À la fin leek het bij die 1-1 te blijven. Tot diep in de blessuretijd. Jans met de voorzet, Laifis met de geplaatste kopbal. Een zege voor de moraal. En eentje waardoor ze Europees nog niet uitgeteld zijn. Mathematisch dan toch.

Up next: Anderlecht. Met vertrouwen in de achterzak.

