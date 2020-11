Een Standard op de dool zoekt naar stroomstoot tegen Lech Poznan in de Europa League

Europa LeagueGeeft Standard zichzelf vanavond een stroomstoot? In een verplicht nummer tegen Lech Poznan, drie dagen voor de klassieker in Anderlecht.

Kwamen gisterenmiddag naar de persconferentie matchdag - 1: Philippe Montanier en Kostas Laifis.

De Luikenaars zijn een ploeg in verval de laatste weken. Van hun tien laatste wedstrijden - competitie en Europees samen - won Standard er slechts drie. Tegen Fehérvar (na verlengingen), Charleroi en KV Oostende.

Voorts vier nederlagen en drie gelijke spelen.

Onder niveau

De 0 op 9 in de Europa League is een tegenvaller, de prestaties zijn dat evenzeer. "Collectief gezien spelen we onder ons niveau", aldus Montanier. "We gaan door een moeilijke periode. We spelen veel wedstrijden, er zijn een aantal afwezigen... Nu ja, dat gebeurt in een seizoen. Al zijn we natuurlijk wel wat ontgoocheld door onze resultaten in de Europa League. Je wil niet eindigen met nul punten."

Quote We zullen 'à fond' gaan. Philippe Montanier

Dat zou inderdaad een aanfluiting zijn. Niet vergeten dat Standard tegen Rangers voor het eerst sinds 2014 een thuismatch verloor in Europa. Verliezen tegen Poznan is niet ingecalculeerd in Luik. Laifis: "Winst kan ons een boost bezorgen voor zondag. Bovendien: het blijft de Europa League. De focus zal er zeker zijn, hoor. Het blijft belangrijk voor ons."

Montanier vult aan: "We zitten met onze gedachten volledig bij Poznan. De beste voorbereiding op de wedstrijd tegen Anderlecht, is morgenavond (vandaag, red.) winnen. Of ik ga roteren door de opeenvolging van matchen? Goh, ik wil de meest performante ploeg tussen de lijnen brengen. Standard heeft altijd de bedoeling om te winnen. We zullen 'à fond' gaan."

Dan zal het spelpeil wel hoger moeten liggen dan de voorbije weken. "Compacter en technisch beter", zei Laifis. De Cyprioot benadrukte dat het niet ligt aan de instelling van de spelers. "We geven ons altijd de volle honderd procent."

Kansen quasi nihil

Feit is dat de individuele fouten eruit moeten. Denk aan de weggeefdoelpunten in Poznan waar Nicolas Gavory twee keer in de fout ging. Dodelijk op Europees niveau. Defensieve efficiëntie.

De Rouches willen eerherstel voor de nederlaag in Polen (3-1). De kans om nog Europees te overwinteren is quasi nihil door die 0 op 9. Rangers uit en Benfica thuis komen er ook nog aan.

Dan maar een zege tegen Lech Poznan? Eentje voor het vertrouwen. Om een ploeg op de dool te reanimeren. Kan nooit kwaad, zeker niet met een wedstrijd tegen Anderlecht in het vooruitzicht.

