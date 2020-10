Dries Mertens en Napoli pijnlijk onderuit tegen zwaar gehavend AZ Alkmaar, Vertongen wint met Benfica

Een beetje troost voor het verliezende Standard in groep D van de Europa League, biedt het verlies van Lech Poznan in eigen huis tegen Benfica. De Portugezen, geacht om als ploeg uit pot 1 de poule te winnen, hadden het niet onder de markt in Polen maar trokken uiteindelijk met 2-4 aan het langste eind. De Zweedse spits Mikael Ishak maakte tot twee keer toe een bezoekende voorsprong ongedaan. Darwin Núñez, Uruguayaanse aanvaller, kroonde zich tot de gevierde man met een hattrick voor Benfica. Vertonghen, nog steeds met beschermend masker na een breuk aan het jukbeen, speelde de hele match centraal achterin naast Otamendi.

Volledig scherm Jan Vertonghen in Poznan. © EPA

In groep A maakte AS Roma een scheve situatie in Zwitserland ongedaan. Dankzij goals van Bruno Peres en Marash Kumbulla ging het van 1-0 naar 1-2 bij Young Boys Bern. In groep B won Arsenal met dezelfde cijfers en na een zelfde scenario bij Rapid Wien. Goals van David Luiz en Aubameyang. In groep C maakte het Bayer Leverkusen van de Nederlandse trainer Peter Bosz indruk. 6-2 tegen Nice, met twee goals van Karim Bellarabi en een knappe opener van Nadiem Amiri (zie hieronder).

In groep E leed PSV een smadelijke thuisnederlaag tegen Granada. De Duitse aanwinst Mario Götze zette de Lampenclub nog op 1-0, maar bij de pauze werd de maker van de beslissende goal in de wereldbekerfinale van 2014 vervangen. Granada ging erop en erover via goals van Jorge Molina en Darwin Machis (1-2).

In groep F zorgde AZ Alkmaar voor dé verrassing van de Europa League. Met een door het coronavirus flink uitgedunde selectie -maar liefst 13 spelers konden niet afreizen- werd er in Napoli met 0-1 gewonnen. Gelegenheidsspits Dani de Wit scoorde vlak voor het uur na een fraai uitgespeelde aanval voor AZ, dat in de Eredivisie nog niet eens kon winnen. De enige bezoekende poging na de pauze nota bene. Dries Mertens speelde de hele match en stond op de tien achter Osimhen, maar kon net als Politano en Lozano niet scoren. Tekens naast. Ook de invalbeurt van Insigne bracht geen soelaas. In dezelfde groep won Real Sociedad met 0-1 bij Rijeka. Pas in minuut 89 mocht Januzaj invallen, een minuut later scoorde Jon Bautista.

Volledig scherm Dries Mertens probeert het tegen AZ Alkmaar. Tevergeefs. © AFP

Volledig scherm Dani de Wit en AZ verrasten in Italië. © AFP

Volledig scherm Feest bij Sociedad na de winner van Bautista in Kroatië. © AFP