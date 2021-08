Dit zijn de potentiële tegenstanders van Racing Genk, Antwerp en Gent in de poulefase

Racing Genk zit door z'n degelijke Europese coëfficiënt in pot twee voor de Europa League en ontloopt zo toch al een aantal grote namen. Daardoor ontsnappen ze bijvoorbeeld al zeker aan Tielemans en co met Leicester en het PSV van Yorbe Vertessen. Kleppers als Napoli of Lazio kunnen dan weer wel. Antwerp is echter in pot 4 ingedeeld en kan dus een mogelijk heel zware poule loten, net zoals Club in de Champions League .

Ook in de Conference League zitten nog een aantal grote namen, met onder andere Roma en Tottenham. Maar die zal Gent al zeker niet moeten treffen in de groepsfase. De Gentenaars zitten in pot 1 en kunnen dus een heel gunstige loting krijgen. Met Vitesse, dat Anderlecht uitschakelde, en Omonia Nicosia, dat op Antwerp pas in de strafschoppen de duimen moest leggen, kan het twee ploegen treffen die al eens, met wisselend succes, naar Belgische bodem moesten afzakken. Of krijgen we een (korte) terugkeer van Jérémy Doku? Zijn Rennes zit in pot twee, en is dus een mogelijke tegenstander van Vanhaezebrouck en co.