Dinamo onderging onder impuls van Lucescu een facelift: “Ze lopen over van het vertrouwen”

Europa League Nul over de hele lijn: AA Gent krijgt nieuwe Europese dreun verkocht van Slovan Liberec

3 december Een nul over de hele lijn. AA Gent kreeg in eigen huis een nieuwe dreun verkocht van Slovan Liberec, het nummer 9 uit de Tsjechische competitie. Vooral voor rust had Gent voldoende kansen, maar zoals zo vaak werd die inefficiëntie genadeloos afgestraft. De Buffalo’s blijven in de Europa League achter met een beschamende nul op vijftien.