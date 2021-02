Dinamo-coach Lucescu: “Elke ploeg heeft wel eens coronaproblemen”

“Vroeg of laat heeft elke ploeg wel eens coronaproblemen. Nu zijn er intussen meer vervangingen toegestaan en zijn de spelerskernen groter”. Lucescu schakelde Club Brugge met Shakhtar Donetsk al eens uit in de laatste voorronde van de Champions League in 2004: “Club wordt elk jaar beter - ook op financieel vlak zetten ze flinke stappen. Twee leiders staan tegenover elkaar, het is een unieke situatie in de 16de finales van de Europa League. Ik denk dat we evenveel kans hebben om door te gaan. Voor ons wordt het een zaak van balans te vinden tussen aanvallen en verdedigen. Club Brugge heeft evenwel meer ritme, wij speelden nog maar één wedstrijd na de winterstop. Maar we zullen klaar zijn morgenmiddag”, aldus Lucescu.