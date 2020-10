De sterren laten sterretjes zien op Belgische velden: zet Bale zich in rijtje met Zlatan en Mbappé?

Europa LeagueDe man van 100 miljoen scoort straks op de Bosuil. Of toch als de lijn zich doortrekt. Met Gareth Bale (31) heeft Tottenham de tiende duurste speler ooit meegebracht. Zeven seizoenen Real Madrid op de teller, vier Champions Leaguetrofees op het palmares. Een superster op zijn retour, maar met status. De voorbije twintig jaar passeerde nog ander schoon volk met aanzienlijk prijskaartje in België voor een Europese confrontatie. Geen Messi, geen CR7, geen Zidane, maar wel deze (dure) vedetten. Tel de doelpunten. Twee handen volstaan niet. De sterren laten doorgaans sterretjes zien.

Neymar – 220 miljoen

Niet te bewonderen op Jan Breydel een jaar geleden, maar wel flitsend in het Astridpark in 2017. De Brazilaan trapt een vrijschop heerlijk onder het muurtje. Zijn chef d’oeuvre die avond. PSG duwde er in totaal vier binnen.

Volledig scherm Dani Alves en Neymar. © REUTERS

Kylian Mbappé – 180 miljoen

De opener na drie minuten op Anderlecht in 2017, hors catégorie vorig seizoen in Brugge. Zijn hattrick deed er monden openvallen. In 30 minuten speelde hij als invaller Club op een hoopje. PSG flaneerde naar een forfaitnederlaag.

Volledig scherm Kylian Mbappe scoorde vorig seizoen drie doelpunten op Jan Breydel. © Photo News

Paul Pogba – 105 miljoen

In de lente van 2017 ging het Astridpark zingend naar huis na een draw met Man United. (1-1) . Een nekslag van Leander Dendoncker duwde Paul P, Jose M en Zlatan even uit de spotlights. Pogba miste oog in oog met Ruben – kent u hem nog? – een geweldige kans.

Volledig scherm Pogba en United bleven op 1-1 steken. © Photo News

Harry Maguire – 87 miljoen

De duurste verdediger is zelden de man die een ongeziene indruk nalaat. Tenzij hij schlemielig in de fout gaat. Op Jan Breydel viel hij in februari amper uit de toon. Club schoot vooral zichzelf in de voet.

Volledig scherm Maguire in duel met Dennis op Jan Breydel. © Photo News

Virgil van Dijk – 84 miljoen

Helemaal achterover leunen kon hij niet in Genk als beste verdediger in de op dat moment beste ploeg ter wereld. Virgil Van Dijk toonde veel respect voor de Genkse spitsen Onuachu en Samatta – het was heftig. In de spelerstunnel gaf hij Onuachu zijn shirt.

Volledig scherm Van Dijk in actie tegen Genk. © Photo News

Angel Di Maria – 75 miljoen

Hij was erbij met PSG in Brugge. Hij was erbij met PSG op Anderlecht. Op Jan Bredyel mocht hij drie vingertjes de lucht in steken: drie assists. Bij paars-wit legde hij de eindstand vast. Een voet in vier van in totaal negen goals.

Volledig scherm Di Maria in actie tegen Club Brugge. © AFP

Zlatan Ibrahimovic – 69,5 miljoen

Kinderlijke verwondering. Olivier Deschacht heeft het shirt van Zlatan nog altijd dat, hij in 2013 in Parijs met tegenzin had afgegeven. In Brussel gooide een stadion zich aan de voeten van een artiest, goed voor vier van de vijf PSG-goals. De staande ovatie herinnert Zlatan zich nog.

Volledig scherm Zlatan Ibrahimovic op het veld van Anderlecht. © Photo News

Edinson Cavani – 64,5 miljoen

Zlatan de vier, Cavani de overgebleven kruimel. Twee keer passeerde de Uruguyaanse He-Man in Brussel, evenveel keer scoorde hij. Hij maakte als goedkoopste het kwartet van vier dure PSG-goals in 2017 volledig. De Four of a kind: Mbappe-Cavani-Neymar-Di Maria.

Volledig scherm Cavani viert z'n goal. © Getty Images

Luis Figo – 60 miljoen

In Brussel (2001) en Genk (2002) zagen ze de meest tot de verbeelding sprekende Galáctico uit die periode nooit op het veld: Zinedine Zidane (geschorst/thuisgelaten). Figo nam de honneurs waar. In Genk herinneren ze zich nog zijn corner, die waar in navolging van Jan Moons iedereen onder door ging. 0-2 op het bord.

Volledig scherm Figo in duel met Wesley Sonck in 2002. © © ERIC LALMAND / PHOTO NEWS

Fernando Torres – 58,5 miljoen

Toen hij in 2011 naar Genk afzakte, was Fernando Torres al niet meer de doelpuntenmachine die hij ooit bij Liverpool was geweest. Bezweken onder de druk bij Chelsea. Op Stamford Bridge scoorde hij er twee, in Limburg zweeg het kanon (1-1) zoals wel vaker in die periode.

Volledig scherm Op Stamford Bridge scoorde Torres twee keer tegen Genk. © REUTERS

