De speciale kantjes van The Special One: in het spoor van José Mourinho naar de Bosuil

Europa League Lukaku leeft zich uit bij Inter: ‘Der Bomber’ op het veld, ‘Photobom­ber’ ernaast

12 augustus BIj de laatste vier met Inter en voor de negende match op rij gescoord in de Europa League. Het zijn hoogdagen voor Romelu Lukaku. Onze 27-jarige landgenoot liet zich dan ook op ludieke wijze gelden op training in Duitsland. BIj een reportage van InterTV verscheen Lukaku plots ostentatief in beeld om zijn spierballen te tonen. De betere ‘photobomb’. Lukaku komt maandag uit tegen Shaktar Donetsk voor een plaats in de finale van de Europa League.