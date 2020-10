De masterclass van Royal Antwerp FC per speler beoordeeld: één uitblinker met 9 op 10, duo met 8

Europa League Jeugdvoor­zit­ter Lukaku blikt terug op zijn eerste ‘grote’ beker: “Eerste wat hij deed, was de trofee doorgeven aan z’n makkers”

21 augustus Mag Romelu Lukaku vanavond de Europa League bijschrijven op zijn palmares? Het zou één van de eerste grote trofeeën zijn voor Lukaku. Zijn allereerste? De Kardinaalsbeker in 2006. Ivo Marnef was destijds jeugdvoorzitter en herinnert het zich nog goed. “Hij is een geboren winnaar.”