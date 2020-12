De Laet geeft toe dat hij met de arm scoorde: “Mét VAR was die goal afgekeurd”

Europa LeagueWeer een zege voor Antwerp in Europa. Mocht er na rust al even twijfel geweest zijn - Ludogorets kwam verrassend dartel uit de kleedkamers - dan nam Ritchie De Laet (32) die twintig minuten voor tijd, tja, eigenhandig weg.

Op voorzet van Lior Refaelov kopte de verdediger de bal in doel. Hoewel, 'kopte'? Dat was niet helemaal de waarheid, gaf De Laet na de match toe. Toen we hem vroegen met welk lichaamsdeel hij nu exact gescoord had, proestte hij het eerst nog uit, maar daarna was hij wel doodeerlijk.

"Met de arm, moet ik toegeven. Ik kop de bal op mijn eigen arm en zo ging hij binnen. Maar ik was me meer zorgen aan het maken over die eerste paal die dichter en dichter richting mijn gezicht kwam, dan naar waar de bal aan 't gaan was. Ik ben heel blij dat hij erin ging. En dat er geen VAR was. Want dan was die goal wel afgekeurd geweest."

De Laet gaf zichzelf met deze treffer een laat verjaardagscadeau, vorige week werd hij 32. 't Was pas zijn eerste treffer van het seizoen, zijn tweede ooit voor de Great Old. Vorig seizoen scoorde hij in de kwartfinale van de beker de belangrijke 1-1 tegen Standard. Die goal luidde toen de ommekeer en de 1-3-winst in. Wie weet had Antwerp zonder die treffer misschien niet eens Europees gespeeld.

Volledig scherm © BELGA