De Decker voor match tegen Hoffenheim: “Kentering komt er heus wel”

"Ik verwacht een zeer pittige match tegen de Duitsers. Hoffenheim is een team dat een zeer compact blok neerzet in een goede organisatie. We zullen hier niet snel klaar mee zijn, maar we gaan er vol voor. Het wordt een heel interessant gegeven om te zien hoe we in dit soort matchen al geëvolueerd zijn. Ik hoop alvast dat we de kentering kunnen inzetten. Die komt er heus wel. Er zijn al voldoende signalen dat het de goede richting uit gaat. In de kleedkamer zie je dat, tijdens de dagelijkse werking en noem maar op. Spijtig genoeg resulteert dat nog niet in punten. Komt die ommekeer er, dan zijn we sowieso vertrokken. Het klinkt als een cliché, maar zo is het wel", vertelde Gent-coach Wim De Decker vandaag op zijn persconferentie.

Quote Kijk naar wat Hoffenheim deed bij Bayern München. Dan ben je al gewaar­schuwd en weet je wat er op je afkomt Niklas Dorsch

Hoffenheim is zonder enige twijfel het sterkste team in de groep. "Ik gebruik die stelling ook hier en daar eens om mijn spelers extra te motiveren. Let wel, zij weten ook wel waar ze mee bezig zijn en kennen hun opponenten perfect. Aan ons om onze voet naast Hoffenheim te zetten."

Laurent Depoitre viel uit tegen Genk, Vadis Odjidja van zijn kant lijkt stilaan klaar om weer voluit ingezet te worden. "Het nieuws omtrent Laurent Depoitre is minder goed. Hij liep een spierscheur op en is dus voor langere tijd niet inzetbaar. Vadis Odjidja viel op het einde van de match met Racing Genk in. Voor hem gaat het dus de goede kant op. Of hij gaat starten, is een andere vraag. Hij heeft alvast weinig reactie na de minuten die hij al heeft gemaakt. Dat is een goed gegeven.”

Dorsch: “Technisch sterke ploeg

Niklas Dorsch hoopt dat tegen het team uit zijn vaderland eens een resultaat kan geboekt worden na de talrijke misstappen van de afgelopen weken. “Hoffenheim is een ploeg die het spel wil maken. Wij moeten met dezelfde mentaliteit en de wil om te winnen aan de aftrap komen”, blikte Dorsch vooruit.

“Ik volg Hoffenheim wel al enkele jaren. Het is een gezonde mix van jonge spelers en spelers met ervaring. In de Bundesliga presteerden ze de jongste jaren heel constant. Het is een technisch sterke ploeg, met een goede organisatie. Kijk maar naar wat ze deden tegen Bayern München (4-1-winst, red.). Dan ben je al gewaarschuwd en weet je wat er op je afkomt. Maar wij moeten in onze eigen capaciteiten geloven.”

“Of Andrej Kramaric er bij is of niet, zal wel een verschil maken. Niet voor niets had hij in 90 procent van de doelpunten van Hoffenheim zijn aandeel. Maar zij hebben naast Kramaric ook nog andere goede spitsen. Laat ons niet focussen op één speler, het is gewoon een goed team. Wij hebben in België ook al tegen dat soort teams gespeeld. Het ontbrak ons toen aan wat geluk, hoewel we de matchen domineerden.”

