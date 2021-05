David De Gea kan nu al 36 penalty’s op rij niét pakken voor Man United: “Waarom liet Solskjaer Henderson niet invallen?”

De laatste strafschop die De Gea wist te keren was er eentje van... Romelu Lukaku. Op 23 april 2016 - jawel, liefst vijf jaar geleden - hield de Spanjaard onze landgenoot, toen nog bij Everton, van een doelpunt in de halve finale van de FA Cup. Sindsdien gingen dus alle penalty’s binnen. In de Engelse pers is de teneur verdeeld. The Sun is hard. “Flop Gea”, titelen zij. Of “Dave can’t save.”

“Dean Henderson, die op de bank bleef, stopte in zijn carrière al zes strafschoppen van de zeventien die hij tegen kreeg. Waarom koos Ole Gunnar Solskjaer niet voor een vervanging, zoals Van Gaal dat deed met Cillessen en Krul?”

Dat is ook wat Chris Sutton, ex-spits en tegenwoordig analist, zich afvraagt. “Solskjaer had Henderson moeten inbrengen. Het zou De Gea pijn gedaan hebben, maar het had beter geweest voor de ploeg. Ik vind het jammer voor De Gea. Hij had nooit verwacht dat hij een strafschop zou moeten nemen. Je hebt ballen nodig om dat te doen. Alles draait dan om hoe je met de druk omgaat, en De Gea faalde.”

Volledig scherm © EPA

Best betaalde keeper

Bij The Daily Mail hielden ze het op “pech” en krijgt De Gea nog een 6 op 10. “Hij was kansloos bij de tegengoal en de pechvogel van dienst die de beslissende penalty miste. Het moet wel gezegd: toen ze aan de strafschoppenreeks begonnen, hadden we alle reden om te vrezen dat het slecht zou aflopen voor Man United, gezien De Gea’s penaltygeschiedenis.”

Voor De Gea is de verloren strafschoppenreeks van gisteravond een nieuwe opdoffer nadat hij de voorbije jaren al bakken kritiek over zich heen kreeg. Als best betaalde keeper ter wereld - hij verdient 13,5 miljoen netto per jaar - kan hij de hoge verwachtingen niet inlossen. Het kantelpunt kwam er op het WK in Rusland in 2018, waar hij geen goeie beurt maakte. Het vertrouwen aan diggelen geschoten door een zwabberbal van Cristiano Ronaldo die hij in de eerste WK-match liet glippen. Sindsdien redt ‘Dave’ ook United niet meer.

Volledig scherm De Gea laat een zwabberbal van Ronaldo binnen op het WK in Rusland. © REUTERS