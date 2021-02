Club Brugge zag ook Rits (corona) in laatste instantie afhaken, middenvelder thuis in quarantaine

Club BruggeExtra averij voor Club Brugge in Oekraïne. De landskampioen moest het in de Europa League tegen Kiev ook zonder Mats Rits stellen. De middenvelder testte in laatste instantie positief op corona. Rits heeft de groep verlaten en is al op weg naar huis om in quarantaine te gaan. Eerder testten ook Stefano Denswil, Matej Mitrovic, Hans Vanaken, Noa Lang en coach Philippe Clement positief.

Psychologische spelletjes in Oekraïne. Alsof Club Brugge nog geen zorgen genoeg had, onderwierp de Oekraïense regering blauw-zwart bij aankomst in Kiev plots aan een extra coronatest. Na de positieve testen van onder meer Philippe Clement, Hans Vanaken en Noa Lang eerder deze week wéér bange uren.

Het was wachten tot deze namiddag - amper twee uur voor de wedstrijd op het verdict. In de ploeg die Club vrijgaf aan de UEFA geen spoor van Mats Rits. De middenvelder zit niet in de basiself en was ook nergens verder op het wedstrijdblad te bespeuren. Dirar verschijnt daardoor aan de aftrap naast Vormer en Balanta.

De extra coronatest levert dus nog één extra coronageval op bij Club. Rits heeft de groep ondertussen verlaten en is nu vanuit Oekraïne op weg naar huis om minstens een week in quarantaine te gaan. “We gaan door de vele coronagevallen onze stijl niet verloochenen”, liet Rik De Mil - Clements vervanger - net voor de wedstrijd weten. “We willen hetzelfde verhaal brengen als in de laatste weken met Club Brugge.”

Raakte gisteren, amper een dag voor de heenmatch eveneens bekend: de aftrap vindt straks plaats om 16 uur Belgische tijd, in plaats van 18.55 uur. Omwille van de extreme koude. In Kiev zou het vanavond tot -20 graden Celsius vriezen. Een berg sneeuw op de atletiekbaan ter illustratie.

Fans toegelaten

En ineens is er weer publiek toegelaten in het NSK Olimpiyskiy-stadion. Vijftig procent van de capaciteit zelfs, wat neerkomt op 35.000 supporters. Er worden evenwel maar zo'n 10.000 fans verwacht. In de uren voor de wedstrijd sprak de UEFA van 9.000 toeschouwers.

Allemaal bijzaken voor Club. Want wat de delegatie het meest frustreerde, was dat de Oekraïense regering tijdens de vlucht naar Kiev bekendmaakte dat er bij aankomst een nieuwe coronatest diende ondergaan te worden. Los van het UEFA-protocol. Afgelopen maandag kreeg iedereen namelijk al een wisser in de neus, zoals in aanloop naar elke match gebruikelijk is. Maar in Oekraïne gingen ze nog een stap verder. Vormer en co. werden in hun hotel wederom getest. Wat uiteraard voor bijkomende stress zorgt. Je zal vandaag maar te horen krijgen dat je positief bent... En dat je in Kiev een week in quarantaine moet... Stel je voor, zeg.

Volledig scherm Okereke en Badji ondergaan net als hun ploeggenoten nog een extra coronatest. © Photo News

Spelers, staf en bestuur waren dan ook niet opgezet met de lastminute test. Want wanneer zullen ze straks de uitslag te horen krijgen? Naast de vrees voor bijkomende besmettingen. Want het beste - nou ja - voorbeeld: Noa Lang. Afgelopen maandag nog negatief getest door UEFA, maar wat bleek een dagje later: vals negatief. Lang - die dinsdagochtend ziek naar huis was getrokken met maagklachten en aanvankelijk zou meereizen naar Kiev - is wel degelijk besmet met het coronavirus. Dat brengt de teller op vier A-kernspelers, na Vanaken, Denswil en Mitrovic. Ook coach, assistenten, teammanager en sportief manager zitten dezer dagen in quarantaine door een positieve Covid-19 test.

De extra testronde in Kiev dreigde vooral ook de focus weg te nemen van het sportieve. Dat zal Dinamo Kiev wel niet zo erg vinden... Nu, binnen Club leeft evenwel ook een gevoel van veerkracht. "Hiermee krijgen ze ons niet klein."

Match tegen OHL in gevaar

Bestuur, Clement en co., Lang en Vanaken: een hele delegatie zal straks nagelbijtend toekijken van achter hun tv. De kalendermanager van de Jupiler Pro League schuift ondertussen steeds ongemakkelijker over zijn stoel.

De competitiematch van komende maandag tegen OHL is ernstig in gevaar.

Iemand nog een gaatje?

Volledig scherm Op de vlucht deden Vormer, De Ketelaere en Mechele hun best om optimistisch te blijven. © Club Brugge

Volledig scherm © Club Brugge

Volledig scherm © Club Brugge

Volledig scherm Mats Rits is er straks niet bij in Kiev. © BELGA