Brian Priske voor EL-duel tegen Frankfurt: “Club won van Bundesliga-ploeg, dus waarom zouden wij dat niet kunnen?”

Europa LeagueNa de recente twaalf op twaalf in competitieverband gaat Antwerp met veel vertrouwen richting het Europa League duel van donderdagavond tegen Eintracht Frankfurt. “Als we spelen zoals op Olympiakos maken we kans om een ploeg uit de Bundesliga te kloppen”, maakt Antwerps trainer Brian Priske zich sterk.

Het spel van Antwerp kent nog wat ups en downs, maar de resultaten mogen er de laatste weken echt wel zijn. Met vier competitiezeges op een rij gaf de Great Old zichzelf ademruimte en vertrouwen. Frankfurt, van zijn kant, kent een mindere periode. De Duitsers wonnen nog geen enkele van hun acht officiële matchen dit seizoen. Opvallend: Frankfurts laatste vijf wedstrijden (inclusief het Europese duel tegen Fenerbahçe) eindigden op een 1-1-gelijkspel.

“Of dit een goed moment is om Frankfurt te treffen? Dat weet je nooit op voorhand”, laat Brian Priske verstaan. “Frankfurt blijft nog altijd een prima ploeg, hoor. Ik heb een aantal matchen van hen bekeken die ze even goed hadden kunnen winnen. Tegelijk geloven wij in onze kansen. Club Brugge heeft getoond dat je als Belgische ploeg kan winnen van een team uit de Bundesliga, dus waarom zouden wij dat niet kunnen? Met ons vurig publiek achter ons is altijd alles mogelijk. Als we het niveau halen van op Olympiakos behoort een overwinning zeker tot de mogelijkheden.”

Volledig scherm © Photo News

Ondanks die knappe prestatie verloor Antwerp twee weken geleden wel in Griekenland. Om de kansen op kwalificatie hoog te houden, is een zege tegen Frankfurt dus zeer welkom. “Na onze twaalf op twaalf in de competitie hebben we alleszins vertrouwen”, geeft Priske nog mee. “De mentaliteit en de groepssfeer zitten ook goed. Tegelijk geef ik toe dat er nog marge is tot verbetering. Niemand loopt hier honderd procent tevreden rond. Zeker op defensief vlak kunnen we nog stappen zetten. Meestal is het moeilijker om snel aanvallende ‘connecties’ te krijgen, maar nu is het achterin iets langer zoeken.”

Terwijl Priske vooraan weelde heeft, is de spoeling achteraan momenteel wat dunner. Tijdens het treffen tegen Frankfurt zal Antwerp het moeten doen zonder de geblesseerden Engels en Vines, de geschorste Bataille en Seck (niet op de Europese lijst). Gelukkig recupereert Priske in vergelijking met de competitiematch op Union ‘good old’ Ritchie De Laet, die toen geschorst was. Priske heeft zijn plannetje allicht al klaar, maar laat nog niet in zijn kaarten kijken. “Je moet je geen zorgen maken: er zullen donderdag elf spelers op het veld staan”, besluit de Deen met een knipoog.

VIDEO. Antwerp traint dag voor EL-duel tegen Frankfurt

Volledig scherm © Photo News