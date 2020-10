Boze Mourinho geeft toe dat hij duel met Leko verloor: “Antwerp kreeg wat het verdiende. Mijn schuld”

Europa LeagueOp zijn Instagram was Mourinho een pak harder dan op de persconferentie na het verlies op de Bosuil. “Slechte prestaties verdienen slechte resultaten. Ik hoop dat iedereen even kwaad is als ik. Morgen training om 11u ‘s morgens.”

Op het persmoment via Zoom nam de Portugees de verantwoordelijkheid voor het verlies op zich. Zijn veredeld B-elftal (Mourinho voerde negen wissels door in vergelijking met de 0-1-zege maandagavond in Burnley, nvdr) bleek niet het juiste. “Ik had bij de rust graag elf wissels doorgevoerd... De dingen dan nog veranderen, bleek moeilijk. De dynamiek van onze slechte eerste helft, achtervolgde ons. Dan wordt het moeilijk. Ook omdat Antwerp zijn tactiek wijzigde. Voor de pauze was er veel ruimte en konden we hen op verschillende manieren pijn doen. Dat lieten we na. In de tweede helft zagen we een ander Antwerp dat veel minder weggaf en ons opwachtte met een sterk verdedigend blok.”

Quote We ‘lieten’ Antwerp winnen. Maar daarmee wil ik zeker niets afdoen aan hun prestatie. Als je alles geeft zoals zij dat deden, verdien je alle lof Jose Mourinho

Volledig scherm © BELGA

"Zo kregen ze wat ze verdienden en wij wat verdienden. De beste ploeg won, de slechtste verloor. Daar is één schuldige voor: ik", aldus ‘The Special One’, die teleurgesteld was in de jongens die hij hun kans gaf. “Het is mijn verantwoordelijkheid hen kansen te geven, maar hun verantwoordelijkheid die kansen te grijpen. Mijn keuzes in de toekomst zullen dus makkelijker worden.” Waarna Mourinho nog eens herhaalde dat het zijn fout was om die spelers die kansen te geven.

Volledig scherm Mourinho met felicitaties voor Leko. © BELGA

Of Antwerp hem voetballend niet verrast had? “Ze speelden zoals we ze geanalyseerd hebben. Kijk, wij komen uit in de Premier League, de beste competitie ter wereld met de beste spelers. We konden hier dus winnen. Zij speelden op hun maximum, met veel enthousiasme. Dat moet je prijzen en steunen, want Antwerp deed het prima. Zo kwamen we in een situatie waar we ze lieten winnen. Maar daarmee wil ik niets afdoen aan hun prestatie. Als je alles geeft zoals zij dat deden, verdien je alle lof.”

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.