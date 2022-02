Barcelona schiet zichzelf in de voet en blijft steken op gelijkspel tegen efficiënt Napoli

Europa LeagueEen klinische Zielinski en een goedkope penalty voor 1-1. Barcelona en Napoli hielden elkaar gisteravond in, jawel, de Europa League, in evenwicht. En daar mochten vooral de Italianen blij mee zijn.

Bij de thuisploeg kreeg Aubameyang zijn eerste basisstek. En hoewel zowat alle Italiaanse media hem als ‘valse 9' aan de aftrap verwachtten, moest Dries Mertens bij Napoli tevreden zijn met een plekje op de bank. Victor Osimhen, u kent hem nog van bij Charleroi, raakte speelklaar en kreeg van coach Spalletti de voorkeur.

Barcelona was nog eens Barcelona. Ouderwets dominant. 65 procent balbezit, het meeste doelkansen, hoekschoppen, zuivere passes. Alleen de efficiëntie ontbrak. Op het halfuur kreeg goudhaantje Ferran Torres een dot van een kans, maar alleen voor doel duwde hij de bal te schuin voor zich uit, waardoor hij z’n schot niet kan kadreren. Het zou niet de laatste misser van de Spaanse international zijn.

Dat deed Napoli beter. Met name Piotr Zielinski haalde de trekker wél over. In twee keer versloeg hij Ter Stegen, 0-1 voor Napoli. De doelkansen van de Zuid-Italianen kon je op één hand tellen, maar ze stonden wel voor.

De gelijkmaker van Barcelona was even verdiend dan gecontesteerd. Even voor het uur beroerde Jesus de bal in eigen zestien éven met de hand, penalty oordeelde de VAR. Pedri met de 1-1. Napoli kraakte langs alle kanten, maar opnieuw Ferran Torres miste - tot twee keer toe zelfs - de winning goal, terwijl een omhaal van de uitstekend ingevallen Luuk De Jong net naast zoefde. Wat een goal was dat geweest...

Bij Napoli mocht Mertens tien minuten voor tijd toch nog invallen, zijn 107de Europese match. Eén kans, geen simpele, kreeg onze landgenoot, z’n inzenden was echter te centraal. Benieuwd of hij volgende week wel een basisplaats krijgt, en of Barcelona, lees: Ferran Torres, dan wél de kansen afmaakt.

VIDEO: Anderhalf jaar geleden kwamen Barcelona en Napoli elkaar nog tegen in de Champions League

