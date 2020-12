Antwerp trekt naar Londen voor clash tegen Tottenham, Gerkens reist ondanks negatieve test niet mee

All clear. Geen nieuwe coronagevallen bij Antwerp, zo bleek gisteren. De opluchting was groot bij sommigen. “Ik was toch vaak in zijn buurt geweest”, aldus Lior Refaelov. Hij doelde natuurlijk op Pieter Gerkens, die eind vorige week nog positief testte. Maar kijk: zelfs de middenvelder was nu negatief. De Great Old dus met een gerust gemoed het vliegtuig op richting Londen vandaag, al was dat tóch nog zonder Gerkens. UEFA-protocol. Als hij vrijdag opnieuw negatief test, mag hij zondag wel weer aantreden tegen Club Brugge.