Antwerp scoort drie keer tegen Rangers maar gaat toch nog de boot in, achtste finales Europa League mijlenver weg

Europa LeagueRangers is écht goed. Antwerp, in een regie van een sterke Refaelov, kon zowaar drie keer scoren tegen de stugge Schotten, maar zelfs dat volstond niet voor de zege. 3-4 werd het na een waar spektakelstuk. Deze ploeg volgende week alsnog uitschakelen: ‘t zou een immense stunt zijn.

De nul houden. En dan volgende week in Glasgow knallen. Mét Lamkel Zé, misschien ook met Mbokani. Het Antwerpse gameplan was duidelijk. Nefast voor het wedstrijdbegin was het ook, het eerste halfuur gebeurde er - op de gedwongen wissel van Rangers-kapitein Tavernier - níks. ‘Wie scoort, die wint’, opperde er eentje op de persbanken. We hebben hem na de match niet meer teruggezien.

Soit. De eerste goeie kans was voor de bezoekers, maar Morelos knalde op Beiranvand. De Antwerp-doelman ging wat later ook goed plat op een actie van Kamara. Net op het moment dat je dacht dat hij goed in de match zat, ging de Iraniër knullig in de fout. Hij was dan wel eerst op de bal, het leer klemmen lukte niet. Aribo profiteerde. Wat een weggever van Beiranvand. Nee, een betrouwbaar sluitstuk zal hij nooit worden.

Volledig scherm © Photo News

Antwerp 0-1 achter tegen de Rangers, die dit seizoen al 22 keer de nul hielden en ook in Europa al vijf clean sheets verzamelden. Nee, makkelijker werd het er niet op. Voorin was Felipe Avenatti diepste man, waar hij tegen Club in de beker nog in steun van Lamkel Zé speelde. De huurling van Standard had het lastig, ging soms laag de bal vragen. Op slag van rust kreeg Antwerp een vrijschop op de flank. Refaelov krulde de bal in het pak, waar aan de rand van de zestien... Avenatti boven iedereen uittorende en erg knap binnenkopte. McGregor - jaren geleden met Hull City nog Europees tegen Lokeren - stond erbij en keek ernaar. Voor Avenatti z’n eerste voor Antwerp, en meteen een belangrijke.

Volledig scherm © REUTERS

Iedereen weet dat op slag van rust scoren nooit slecht is. Wel, de Great Old gaf het begrip een nieuwe dimensie. Omdat ook Roofe voor rust nog noodgedwongen naar de kant moest, duurde de eerste helft lang. Erg lang. Acht (!) minuten nadat de reguliere speeltijd verstreken was, maakte Refaelov er 2-1 van. Viel er dit seizoen al een later doelpunt in de eerste helft? Wéér Rafa die beslissend was, met een penalty, die hij zelf slim had uitgelokt. Sinds hij half januari de Gouden Schoen won, lukte Refaelov maar één doelpunt en één assist meer. Een vormdipje waar hij gisteravond resoluut komaf mee maakte.

Met een achterstand de kleedkamers induiken, dat zijn die Schotten niet gewoon. Wat Steven Gerrard tijdens de rust allemaal gezegd heeft, zullen we misschien nooit weten, maar Rangers kwam wel bijzonder scherp weer op het veld. Le Marchand moest redden op de lijn, De Laet ging aan een wit truitje hangen en bekocht dat met een strafschop. Barisic zette zo de bordjes weer gelijk, we waren een uur ver. Rangers groeide in de match, Antwerp onderging. Beiranvand blesseerde zichzelf bij een onorthodox manoeuvre, Le Marchand moest op de lijn redden. Tegen de gang van het spel in scoorde Hongla aan de overkant. Geweldige pegel, paal binnen, na een passje van Refaelov.

Volledig scherm © Photo News

Eerste nederlaag in Europa dit seizoen voor Rangers FC? Nou. Het slot van de match was beklijvend. Ryan Kent maakte er met een knappe slalom nog 3-3 van, Hongla miste aan de overkant oog in oog met McGregor. Er werden net zes minuten bijgeteld, toen Seck de bal in de eigen zestien met de hand beroerde. Een tweede geel voor de Senegalees, en opnieuw een strafschop voor Rangers. Barisic aarzelde niet en knalde de 3-4 op het bord. Ei zo na werd het nog 4-4, Miyoshi trof de paal. Rangers FC won verdiend, al zijn we echt wel benieuwd wat dat volgende week op Ibrox gaat geven. Zonder Seck maar mét Mbokani (?) en Lamkel Zé.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.