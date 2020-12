Antwerp moet groepswinst aan Tottenham laten na kansloze 2-0-nederlaag in Londen

Europa LeagueSoms is voetbal de logica zelve. Tottenham FC 2, Antwerp FC 0. Met de kwalificatie al op zak én met in het achterhoofd de komst van Club Brugge - zondagmiddag al - kon de Great Old nooit een vuist maken tegen The Spurs. Geen schande, maar dus maandag ook geen reekshoofdstatuut. Benieuwd welk topteam Antwerp op 18 en 25 februari in de ogen kijkt.

Het indrukwekkende Tottenham Hotspur Stadium. Wie had bij de loting op 2 oktober gedacht dat er hier voor Antwerp niks meer op het spel zou staan? Ja, misschien waren ze tegen dan al uitgeschakeld. Nou, het tegendeel was waar: Antwerp plaatste zich vorige week al voor de zestiende finales. Het mocht met Tottenham uitvechten wie er groepswinnaar zou worden. Ongelofelijk, toch? In de nok van het stadion waakte de gouden haan over z’n gouden bal, uitkijkend over het paleis van glas en graniet onder zich. Da’s nog wat anders dan de Bosuil, niet, Paul Gheysens? Daar, in Noord-Londen, ging Deurne-Noord op zoek naar een nieuwe Europese stunt. Groepswinst kon de Great Old maandag een gunstige loting opleveren. Een gelijkspel volstond.

Volledig scherm Joe Hart verving Hugo Lloris in doel bij de Spurs, maar veel werk kreeg hij niet op te knappen. © PRESSASSOCIATION

In een match mét publiek zowaar, begonnen de bezoekers onbevangen aan de partij. Wie zocht naar Mbokani, De Laet (licht geblesseerd), Butez, Miyoshi of Butez, zocht vruchteloos. Leko roteerde dan tóch. ‘t Was - ja, met enige zin voor overdrijving - Tottenham B tegen Antwerp B. Bij de thuisploeg acht wijzigingen in vergelijking met afgelopen weekend, bij Antwerp zes. Alderweireld, Kane, Son, Dier, Sissoko: da’s veel schoon volk op de bank.

Bij Antwerp stond net als Jordan Lukaku ook Alireza Beiranvand voor het eerst aan de aftrap. ‘Eindelijk’, zullen ze aan de Kaspische Zee denken. De 40-voudig Iraans international, vier maanden op de Bosuil nu, speelde nog geen seconde, maar zijn status in Iran is nog steeds dezelfde. Hij is er meer dan een halfgod. Op Instagram heeft Beiranvand liefst drie miljoen volgers. Ter vergelijking: de Royal Antwerp FC zelf heeft er... 75.000. Er is in Iran niémand die hem niet kent. Dat hij op het WK 2018 een penalty van een zekere Cristiano Ronaldo stopte, heeft er ongetwijfeld mee te maken. Wel, in Iran snappen ze met de beste wil van de wereld niet waarom Beiranvand niet eerder speelde. Na vier maanden nagelbijten mocht hij tegen Tottenham eindelijk aan de slag. Teheran in extase. En we moeten toegeven, hij speelde zich meteen in de kijker. Zou hij ooit overwogen hebben om te gaan discuswerpen? Hij moet zowat de enige doelman ter wereld zijn die liever uitgooit dan uittrapt... en het leer even ver krijgt. Straf.

Volledig scherm © Photo News

Wie ook speelde, was Aurélio Buta. En éindelijk zagen we - vooral voor rust - nog eens de Buta van weleer. ‘t Was de eerste echt goede match van de Portugese parel na z’n blessure. Ook in het team en óók bij vlagen goed: Manuel Benson. Z’n wilde haren is-ie letterlijk kwijt. Hij dot ons met z’n vinnige versnellingen en dribbels wat aan Yassine El Ghanassy denken. Soit. Beide teams hielden elkaar in evenwicht, Tottenham had iets meer kansen, maar ook Benavente kwam tot een schot. 0-0 aan de rust.

In gedachten zat Ivan Leko dan al bij zondag, bij Club. Refaelov mocht in de kleedkamer blijven, in zijn plaats Ampomah. Tien minuten later ontsnapte Seck miraculeus aan een tweede geel, maar uit de vrijschop die volgde, scoorde Tottenham. Beiranvand kreeg het vallend blad van Bale niet onder controle, Vinicius had maar binnen te tikken. En wie beweert dat Mourinho altijd z’n bus parkeert, mag gauw zijn mond spoelen. Met de kwalificatie al op zak én een 1-0 voorsprong, bracht José M. doodleuk... Harry Kane en Heung-Min Son in. The Special One.

Volledig scherm © AFP

Antwerp kwam er na rust geen enkele keer meer uit, Tottenham maakte er via uitblinker Lo Celso (assist Kane) nog 2-0 van. Een nederlaag die niks afdeed aan de bijzonder knappe groepsfase van de Great Old. Maandag weten ze tegen welk team hun straf Europees parcours een vervolg krijgt.

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AP

