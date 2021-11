Antwerp is Europees uitgeschakeld: het stunt ei zo na in Frankfurt, maar laat doelpunt velt hard verdict

Europa LeagueWat een slotfase in Frankfurt. Antwerp gaf de zege in minuut 94 nog uit handen. Geen Europese overwintering voor de Great Old. Full focus op de Jupiler Pro League.

Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen!

Eintracht vom Main, weil wir dich alle lieben!

Eintracht aan de Main, enkel jij zal vandaag zegevieren omdat wij allen van je houden.

Indrukwekkend stadion, het Deutsche Bank Park in Frankfurt.

Zeker als zo’n dertigduizend fans hun kelen openzetten.

Antwerp móest winnen om nog kans te maken op Europese overwintering.

Zij hoopten een vroeg tegendoelpunt te vermijden.

Dat leek vrij aardig te lukken. Frankfurt eiste in de beginfase het balbezit op, maar kreeg geen grote kansen bij mekaar gevoetbald.

En dan kwam minuut dertien. Vines speelde te slordig in, de thuisploeg profiteerde meteen. Chandler zwiepte de bal voor doel, Kamada verlengde voorbij Butez. Zo simpel kan voetbal zijn.

Alweer een vermijdbaar doelpunt voor de Great Old.

Volledig scherm © AFP

Antwerp treurde niet. Niet veel later misten Dessoleil - hij was te verrast - en Frey een uitstekende kans op de gelijkmaker. Trapp gooide zich op de bal.

Maar het was toch vooral Frankfurt dat gevaar creëerde. Kostic mikte over, de poging van Lindström ging voorlangs.

De mannen van Priske hadden een levenslijn nodig. Die kwam er op het half uur.

Fischer gaf een lange hoekschop naar Nainggolan. ‘De Radja’ trapte in één tijd binnen. Perfect op de slof genomen - al werd de bal onderweg nog aangeraakt een verdediger. De vuisten gebald bij iedereen die Antwerp gunstig gezind is.

Nainggolan krijgt een tien voor lef en traptechniek. Puntgave assist van Fischer ook. Het was zijn beste actie van de wedstrijd.

Frankfurt was héél even aangeslagen. Om niet veel later het gaspedaal weer volledig in te duwen. De Antwerp-verdediging zwoegde tegen al dat Duits aanvallend geweld.

Lindström trapte over, Borré deed hem dat even later na.

Volledig scherm © AP

Kamada en Lindström kwamen vlak voor rust net te laat om een voorzet van Kostic binnen te duwen.

In de tweede helft zat de wedstrijd helemaal op slot. Antwerp had minder moeite met de aanvalsgolven van de thuisploeg. Chandler schoot eens in de armen van Butez, Dessoleil haalde een voorzet van Borré weg en Kostic trapte hard over.

Aan de overkant moest Trapp met de voet ingrijpen op een gevaarlijke voorzet van Samatta.

De fans van Antwerp haalden Bengaals vuur boven, de supporters van Frankfurt gooiden een voetzoeker richting veld. Met een luide knal tot gevolg.

Beide ploegen mogen zich aan een fikse boete verwachten van UEFA.

Volledig scherm © Photo News

Bij de Great Old waren ze helemaal wakker. Twintig minuten voor tijd gleed De Laet zelfs de 1-2 voorbij Trapp. Maar de videoref greep in, de Antwerp-aanvoerder stond met een schouder buitenspel.

Het was millimeterwerk. Vervloekte VAR.

Priske bracht met Eggestein nog extra aanvallende impulsen in het slotkwartier. Antwerp moest alles op alles zetten. De spanning steeg. Nainggolan maakte zich druk in beslissingen van de ref, De Laet en Frey evenzeer. De honger om te winnen was groot.

Volledig scherm © Photo News

Voor Frankfurt hoefde het niet meer zozeer. Zij konden wel leven met dat punt.

De slotfase was prangend. Kamada had een kans, bijna was het over en uit voor de Great Old.

Maar ze bleven ervoor gaan. Twee minuten voor tijd stuurde Samatta Yusuf diep. Die legde terug voor de Tanzaniaan. Zijn afwerking was perfect. Trapp kon het niet geloven, niemand in Frankfurt kon het geloven.

Wat een ontlading voor Priske en co.

Ontlading die in minuut 94 plaats maakte voor verdriet. Omdat die dekselse Gonzalo Paciencia een voorzet perfect voorbij Butez kopte.

Een bittere pil om te slikken voor de Great Old.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.