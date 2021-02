Antwerp gelooft in kansen: “Als zij het konden bij ons, waarom wij dan niet bij hen?”

De boel gesloten houden tegen een team dat altijd scoort. Niet simpel. Maar dan ook nog eens twee keer scoren tegen datzelfde team dat amper goals tegen krijgt... “misschien is het wel een mission impossible”, zuchtte Jordan Lukaku eens. Wel, Jordan heeft het mis. ‘Rood en wit, de liefdevolle kleuren.’ Niet alleen die van Antwerp, ook die van Bayer Leverkusen. Antwerp moet vanavond zowel voorin als achteraan stunten. Hoe dat moet, toonde Bayer Leverkusen vorig jaar. Weten Ritchie De Laet, Didier Lamkel Zé en co de Duitsers te kopiëren, stoten ze door.

Minstens twee keer scoren

De laatste keer dat Rangers thuis verloor, was op 12 maart vorig jaar. Bayer Leverkusen haalde het met 1-3. Sindsdien is Ibrox een versterkte burcht. Amper zeven tegengoals incasseerden de Schotten, op 19 thuismatchen. In de Premiership hebben ze een ‘FIFA 21'-doelsaldo van 44-2, in Europa 8-5. Dit seizoen wonnen ze op één match na élke thuiswedstrijd. Crazy. Enkel Benfica sleepte een 2-2 uit de brand.

Twee keer scoren in één match: de laatste Antwerp-speler die daarin slaagde, is Didier Lamkel Zé. Alle ogen zullen andermaal op hem gericht zijn. Dit is hét toneel waar Antwerp hoopt dat hij schittert, waar hij ook zelf zo graag wil uitblinken. DL7 houdt van de spotlights, is verslaafd aan aandacht. Wel, Didier, er is geen mooiere bühne om te schitteren dan in Europa. Hopelijk houdt hij er zijn hoofd bij. In de Schotse pers verschenen de voorbije dagen artikels waaruit blijkt dat z’n tegenstanders de Kameroener wel eens zouden kunnen uitdagen. Frank Vercauteren is er echter opvallend gerust in. Hij neemt zelfs het woord ‘volwassen’ in de mond.

“Didier is volwassen genoeg om zich niet te laten misleiden of in de val te trappen. Hij weet dat ze elke match iets kunnen of zullen proberen, hij wordt daar genoeg op gewezen”, klinkt het. “Het enige dat Didier moet doen, is voetballen.” En, euh, scoren misschien? “Hij mag gerust ook vijf assists geven. Hoe, wat en wanneer we scoren, is niet belangrijk. Als we het maar doen. We gaan er ons zeker niet bij neerleggen en blijven geloven. Als zij het konden bij ons, waarom wij dan niet bij hen?”

De boel gesloten houden

Rangers zit momenteel aan een onwaarschijnlijke reeks van 41 wedstrijden na elkaar waarin het minstens één keer scoorde. De laatste match waarin ze daar niet in slaagden, was tegen - u voelt hem al komen - Bayer Leverkusen. De Duitsers wonnen na de 1-3 op Ibrox ook de terugmatch, met 1-0. Die nul houden is belangrijk, zoniet cruciaal voor Antwerp. Lukt dat, moet het ‘maar’ twee keer scoren. Voor elke tegengoal moet ook een extra eigen doelpunt volgen. Wat het nog net iets moeilijker maakt: de Great Old moet die clean sheet proberen veroveren zonder de geschorste Abdoulaye Seck, die rood pakte in de heenwedstrijd. In zijn plaats komt manusje-van-alles Ritchie De Laet rechts in de driemansdefensie te staan, met naast hem Jérémy Gélin en Maxime Le Marchand.

“We hebben helaas niet zoveel mogelijkheden. Veel overschot is er niet, of we moeten al jongens uit het middenveld laten zakken. Dat kan, maar die optie is niet prioritair”, vertelde Vercauteren. Ritchie to the rescue dus. Hij ziet het zelf best zitten, “al is er spijtig genoeg geen magisch middel”. Toch heeft De Laet wel een idee van hoe de match idealiter zou moeten verlopen voor Antwerp. “De eerste 25 minuten een goed blok neerzetten. Geen tegendoelpunt incasseren. Daarna tot de rust doorduwen, proberen prikken op de counter en zien waar we uitkomen. In de tweede helft alles of niets. Zolang mogelijk de nul houden en er volledig voor gaan.” Bravehearts.

