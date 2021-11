Antwerp-coach Priske: “Het is simpel: we moéten zes op zes pakken”

Europa LeagueBrian Priske zei zopas: “Het is simpel, we moeten zes punten pakken in de twee komende Europese matchen.” Te beginnen morgenavond in Frankfurt.

De Deense Antwerp-coach zat er ontspannen bij tijdens zijn persconferentie. Nochtans kondigt de match tegen Eintracht Frankfurt zich moeilijk aan.

“Ze zijn offensief heel efficiënt geweest de voorbije wedstrijden. Weinig kansen, wel doelpunten. Ze waren sterk op stilstaande fases en counters. Ze maken de ruimtes klein en pressen hoog. Maar ze geven ook mogelijkheden weg. Als we ons defensief goed organiseren en aanvallend onze kansen grijpen is een goed resultaat mogelijk. Ik vind nog steeds dat we in Europa meer verdienen dan dat ene punt. Ik heb veel vertrouwen in de ploeg. Eigenlijk is het simpel: we moeten zes punten pakken in de laatste twee groepswedstrijden.”

Priske was na STVV ontgoocheld in de prestatie van bepaalde spelers. “Of ik al een reactie bij hen gezien heb? (grijnst) Het was kort dag, dus nog niet echt. Ach, ik ken hun kwaliteiten. Het was zo dat we op een paar sleutelmomenten technische fouten gemaakt hebben. Dat is voetbal, hé.”

Over de zoektocht naar stabiliteit in zijn elftal, zei Priske: “Dat is onze uitdaging. Iedereen weet dat ook. Het is de verantwoordelijkheid van mij en van de spelers om daarin vooruitgang te maken. Het is niet altijd gemakkelijk, maar ik zie progressie, hoor.”

