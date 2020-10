Alderweireld voor match tegen Antwerp: “We moeten top zijn om hier punten te halen”

Europa LeagueOf hij het meende of niet - Toffe Toby kent zijn wereld - weten we niet, maar als we Toby Alderweireld (31) op z’n woord mogen geloven, zal Tottenham vanavond op zijn hoede zijn voor Antwerp.

Als Alderweireld speelt, zou hij ook zomaar aanvoerder kunnen zijn. Hugo Lloris, normaal de kapitein, is er allicht niet bij, en de kans dat Harry Kane aan de aftrap staat, is ook klein. Áls hij speelt. Want gisteren kreeg hij - samen met nog enkele spelers - een lichtere trainingssessie. En er is ook nog altijd dat blauwe oog. Maandagavond kreeg Alderweireld tegen Burnley een elleboogstoot, de gapende wonde moest op het veld genaaid worden.

Hoe voel je je, Toby?

“Eigenlijk best oké. Ik heb een beetje geluk gehad, want het was heel dicht bij m’n oog. Maar ze hebben het heel goed genaaid, de zwelling valt mee, het heeft geen effect op m’n zicht.”

Toby Alderweireld op de Bosuil dus. Dat had je een tijd geleden allicht niet verwacht.

“Het is een eer om hier te spelen. Een heel speciaal gevoel om nu plots in Antwerpen te zijn, maar door corona voelt het toch helemaal anders. Ik kan niemand zien, niemand kan komen kijken. Er zijn zeker grotere problemen in de wereld dan de mijne, maar het is toch wel een beetje spijtig dat er geen familie en vrienden zullen zijn. Een Europese wedstrijd als dit, dat was magisch geweest voor Antwerp. Voor Antwerpen. Dat zijn van die avonden die je, als je jong bent en kan gaan kijken, nooit meer vergeet. Heel jammer voor zulke jongens, en alle andere mensen, dat het niet mogelijk is om erbij te zijn.”

Volledig scherm Toby Alderweireld op training met Serge Aurier. © Twitter

Voor jou is het een bijzondere match, maar hoe zit dat met jouw ploegmaats? Liggen Harry Kane en co wakker van een ploeg waarvan ze misschien nog nooit gehoord hebben?

“We weten ook dat Antwerp zijn eerste wedstrijd op verplaatsing heeft gewonnen, en als we die beelden zullen zien, zal iedereen wel merken dat het een heel goeie ploeg is. Ik weet dat ze fysiek sterk zijn en enthousiast voetbal brengen waarin veel passie zit. En dat Mbokani heel bepalend is. Maar onderschatting bestaat niet meer in topvoetbal, dus ook bij ons niet. Zéker bij ons niet. Wij zitten niet in een situatie dat we het zomaar laten lopen. Doen we dat, dan wordt het heel lastig tegen Antwerp. We weten dat we top moeten zijn om hier punten te halen. We moeten dit momentum vasthouden en alles proberen te winnen. We doen op vier fronten mee en willen ons zo snel mogelijk plaatsen voor de volgende ronde.”

Enig idee of je zal starten?

“Nee, dat weten we niet, da’s altijd een beetje koffiedik kijken. (lacht) Maar ik zou wel heel graag willen spelen, dat spreekt voor zich.”

Droom je er soms van om je carrière af te sluiten in Antwerpen? Je bent aan het bouwen in de buurt...

“Dat klopt, maar dat zien we dan wel. (lacht) Ik ga niet proberen een goed antwoord te geven. Ik ben heel gelukkig bij Tottenham, heb nog 2,5 jaar contract. Dan ben ik 34 en dan komen ook andere dingen meespelen. Familie, kinderen, waar wil ik dat ze naar school gaan, waar willen we wonen,... Dat soort dingen. Bovendien ligt de keuze dan niet meer alleen bij mezelf. Als je 34 bent, beginnen ook andere factoren door te wegen. Het kan zijn dat ik dan de keuze maak om hier te voetballen, maar het kan ook zijn dat ik gewoon bij Tottenham blijf.”

Lees ook.

Volledig scherm © EPA