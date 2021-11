AA Gent zit in luxepositie voor duel tegen Famagusta: “We willen hier groepswinst pakken”

Hein Vanhaezebrouck zit in een luxepositie in Cyprus. Zelfs bij een nederlaag tegen een in crisis verkerend Anorthosis kunnen de Buffalo’s op de laatste speeldag nog eerste worden in hun groep. Zondag wacht er ook een belangrijk competitieduel tegen Standard. “Maar die match is niet belangrijker dan deze”, zegt Hein Vanhaezebrouck. “Dat wil niet zeggen dat we met dezelfde elf gaan spelen als in Waregem. Dat hebben we nog nooit gedaan. We hebben een kern die breed is, we hebben kwaliteit die niet op het veld stond. Die jongens moeten ook hun kansen krijgen om te laten zien dat ze er absoluut klaar voor zijn. Het is ook interessant om een aantal jongens aan het werk te zien in functie van die laatste rechte lijn naar de winterbreak. We spelen nog heel veel matchen, we willen zien of sommige anderen daar klaar voor zijn. Maar we gaan er ook geen elf andere zetten.”