AA Gent sluit groepsfase af met een vierde overwinning en met meer dan 7 miljoen euro prijzengeld in de tas

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

AA Gent was al zeker van de groepswinst, maar Hein Vanhaezebrouck wou de poulefase afsluiten met een vierde zege. Naast de winstpremie van 500.000 euro levert dat de Buffalo’s - en bij uitbreiding het Belgisch voetbal - toch weer wat punten op voor de Europese coëfficiënt.

Vanhaezebrouck deed wat hij aangekondigd had: hij liet flink wat basisspelers rusten. Zelfs Sinan Bolat bleef aan de kant. Davy Roef kreeg zo nog eens speelgelegenheid, maar veel plezier had de tweede doelman daar niet aan. Roef kreeg nauwelijks een bal te verwerken.

Mboyo naast de bal

Ook van AA Gent ging niet veel uit. De Buffalo’s stonden de voorbije maanden vaak garant voor aantrekkelijk voetbal, maar als de basisspelers rusten en de Mboyo’s en Opéri’s van deze wereld de dienst moeten uitmaken, is het verval groot. Het enige echte gevaar voor de rust kwam van een kopbal van Ngadeu, die op de deklat strandde. Verdere ‘dreiging’ kwam van afstandsschoten van Owusu en Chakvetadze, waarbij de precisie ontbrak. Op een uitstekende voorzet van Castro-Montes kreeg Mboyo wel een goeie kopkans, maar de Congolees mikte een meter of vijf naast. Vroeg in de match had diezelfde Mboyo al een keer pardoes naast de bal getrapt.

Kort na de rust kwam AA Gent toch op voorsprong. Na een vlotte combinatie via Castro-Montes en Mboyo schudde Gianni Bruno zijn tegenstander af om de bal perfect in de verste hoek te knallen. Bruno speelde verder geen wereldpartij, maar hij ging wel voor elke bal.

Volledig scherm © Photo News

Mooi weer

De voorsprong was voor Vanhaezebrouck het sein om ook Michael Ngadeu wat rust te gunnen. In zijn plaats mocht de 20-jarige belofte Ibrahima Cissé opdraven. Ook Vadis Odjidja viel nog in, wat meteen een wereld van verschil maakte qua techniek en vista. Later kregen ook Bezus, Depoitre en Tissoudali nog wat tijd om te wennen aan de nieuwe grasmat. Allemaal met het oog op zondag, wanneer RC Genk op bezoek komt in de Ghelamco Arena. Dan treedt AA Gent weer aan met de spelers die de voorbije maanden het mooie weer maakten.

In de slotfase werd ook Davy Roef nog beloond voor zijn geduld, toen hij een zware uithaal van Lilander met een uitstekende reflex in hoekschop verwerkte. Zijn overbuur Igonen hield Depoitre nog van een tweede Gentse treffer.

Gent verdiende al meer dan 7 miljoen

7,273 miljoen and counting. De teller van AA Gent blijft tikken. De zege tegen Flora spijsde de Gentse kas nog eens met 500.000 euro, de groepswinst levert de Buffalo’s 650.000 euro extra op. Aangevuld met de drie andere zeges in de groep (telkens 500.000 euro) en een gelijkspel (166.000 euro), plus de 3,3 miljoen startgeld en de 1,157 miljoen voor de tienjaarscoëfficiënt, was de Europese campagne in de Conference League toch al behoorlijk lucratief tot nog toe voor de Oost-Vlamingen. Alles opgeteld verdiende AA Gent dit seizoen in Europa al 7,273 miljoen. Op 10 en 17 maart kan daar mogelijk nog wat bijkomen. Dan vinden de achtste finales plaats. Loting voor die wedstrijden is op 25 februari.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.