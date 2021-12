AA Gent sluit groepsfase af met een vierde overwinning: Bruno maakt het verschil

Antwerp Slotminu­ten kostten Antwerp al vier punten in Europa: verschil tussen mogelijke groeps­winst en uitschake­ling

De ref had bij wijze van spreken al ingeademd om de wedstrijd af te blazen. Donderdagavond gaf Antwerp tegen Frankfurt een eerste Europese groepszege weg in minuut 94. Jammer genoeg voor de Great Old niet de eerste keer dat ze in het slot van een wedstrijd het raam openzetten en punten naar buiten gooien.

26 november