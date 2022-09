AA Gent kan nog winnen in Europa: Odjidja grote man met twee mooie goals tegen Shamrock Rovers

Conference LeagueDe afwezigen hadden ongelijk. Een dominant AA Gent had geen kind aan de Shamrock Rovers in een leuke pot voetbal. Vadis Odjidja scoorde twee prachtgoals.

De duizend meegereisde Ieren zullen meer plezier beleefd hebben in de Gentse binnenstad dan in de Ghelamco Arena. Hun ploeg werd totaal overklast door AA Gent. Zoals verwacht. Ter illustratie: de totale marktwaarde van Shamrock Rovers bedraagt... drie miljoen euro.

De Buffalo’s gingen meteen op zoek naar de openingsgoal en duwden Shamrock in de verdrukking. Op een hoekschop van Hong dook Cuypers prima op aan de eerste paal. Zijn kopbal stierf op de lat. Uitstel van executie. De onuitputtelijke Hong speelde Fofana aan. Die bediende Cuypers met een subtiele tik en de spits werkte af: 1-0.

Toen de Ieren zelf aan het knoeien gingen, had AA Gent al snel een dubbele voorsprong beet. Bij een uittrap kreeg Cleary de bal toegespeeld in de eigen zestien, hij schoof uit en blokte al vallend een schot van Cuypers af. In de herneming knalde de vrijstaande Odjidja in één tijd binnen (2-0). Doelpunt met een hoog Comedy Capers-gehalte, maar vooral héérlijk afgewerkt van de Gentse kapitein. Zijn eerste van het seizoen.

AA Gent ging vervolgens met de voet van het gaspedaal. En dat kon het zich ook veroorloven - het behield steeds de controle. Shamrock probéérde te voetballen - van ‘kick and rush’ geen sprake -, maar bleek kwalitatief te zwak om de Buffalo’s pijn te doen. Top in Ierland, een kneusje in Europa.

Hetzelfde spelbeeld in de tweede helft. Al slaagde Shamrock er nu wel in te dreigen. Gaffney dwong Nardi tot een redding. Net toen de Ieren beter in de wedstrijd kwamen, stelde Odjidja orde op zaken. Hij zette een combinatie met Fofana op én rondde zelf af met een schot dat in de rechterkruising verdween. Tweede prachtgoal voor Odjidja - het was zíjn avond.

Ook Fofana verdient een pluim. De 17-jarige aanvaller - technisch sterk en dynamisch - stond voor de tweede keer in de basis en was goed voor twee assists. Nu zijn herexamens erop zitten, kan hij zich weer volledig focussen op het voetbal. Hij zal dit seizoen ongetwijfeld nog mooie dingen laten zien.

Nardi kwam nog twee keer alert tussen op schoten van Gaffney en Ferizaj en hield zijn netten schoon. Ook hij kon terugblikken op een geslaagde avond. Hein Vanhaezebrouck had nog de luxe om enkele sterkhouders vroegtijdig naar de kant te halen en rust te gunnen met het oog op de topper tegen Racing Genk. Het bleef bij 3-0. De Ghelamco liep niet vol, maar de afwezigen hadden ongelijk. Ruime overwinning na een vermakelijke match.

In de andere groepsmatch won Djurgården met 3-2 van Molde. AA Gent staat zo gedeeld aan de leiding met vier punten.

