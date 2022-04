30.000 Duitse fans in Camp Nou maken vernedering nog wat groter voor Barça, Xavi en voorzitter Laporta 'not amused’: “Ik schaam me”

Europa LeagueFC Barcelona zal ook de Europa League niet winnen. Een pijnlijke 2-3-nederlaag in eigen huis tegen Eintracht Frankfurt is het eindstation voor Xavi en co. De laatste hoop op een prijs dit seizoen lijkt aan diggelen geslagen. Achteraf wonden Barça-coach Xavi en voorzitter Joan Laporta zich op over de vele Duitse fans in de tribunes. “Dit was géén thuismatch.”

Uitgeschakeld in de Copa del Rey, door Atlethic Bilbao. Uitgeschakeld in de Champions League, in een poule met Bayern München, Benfica en Dynamo Kiev. (Voorlopig) Twaalf punten achter in La Liga, achter Real Madrid.

Alleen in de Europa League had FC Barcelona nog uitzicht op een trofee om dit grijze seizoen op te fleuren. Dan moest het in eigen huis wel nog even korte metten maken met Eintracht Frankfurt, na een felbevochten 1-1 in Duitsland. In de Bundesliga staat Frankfurt pas negende, haalbaar was dat dus zeker.

Minder haalbaar wordt het wel wanneer je zo’n domme fout als Eric Garcia begaat in minuut 3. Bal op de stip, Kostic met de 0-1. Barça nam wel over, maar verder dan een kopkans van Aubameyang kwamen ze niet. Aan de overkant viel de 0-2 wel, en die viel uit de lucht. Een schicht van Rafael Borré om ‘U’ tegen te zeggen, los in de bovenhoek.

Alarmfase rood bij Barcelona, Xavi bracht Frenkie de Jong en Adama. Het doelpunt viel echter aan de overkant. Kostic met een droge knal voor 0-3, boeken toe. Even ging er nog een zucht van hoop door het stadion. Busquets deed de netten trillen, maar stond buitenspel. De 1-3 van diezelfde Busquets zorgde nog wel even voor wat opleving, en de aansluitingstreffer kwam er via Depay (penalty) ook nog, maar meteen daarna werd afgefloten. Geen remontada.

Xavi zag 30.000 Duitsers in Camp Nou: “Dit was geen thuiswedstrijd”

Een pijnlijke avond in Camp Nou. Eéntje om snel te vergeten voor Xavi en co. “Dit was geen thuiswedstrijd, eerder een finale waarbij de ene helft van het publiek voor één ploeg en de andere helft voor de andere supportert”, verklaarde de Barça-coach na het laatste fluitsignaal. In Camp Nou waren donderdag naar schatting bijna 30.000 Duitse fans aanwezig. Er waren maar 5.000 tickets aan supporters van Frankfurt toegewezen, maar onder meer via het gebruik van buitenlandse betaalkaarten wist een veelvoud daarvan een plaats te bemachtigen. Veel Spaanse supporters zouden hun tickets ook doorverkocht hebben. Camp Nou kleurde zo voor een goot deel wit-zwart en de Catalaanse fans werden vaak overstemd door de bezoekers.

Quote Ik had 70.000 of 80.000 ‘culés’ verwacht. Dat die er niet waren, is een bijkomende teleurstel­ling. Barça-coach Xavi

“Het is duidelijk dat er iets misgelopen is”, zegt Xavi. “De club onderzoekt hoe dit is kunnen gebeuren is en zal maatregelen nemen om dit in de toekomst te vermijden. Ik had 70.000 of 80.000 ‘culés’ verwacht. Dat die er niet waren, is een bijkomende teleurstelling. Maar ik wil het ook niet als excuus inroepen. We hebben de uitschakeling aan onszelf te wijten. We hadden het balbezit, maar hebben dat niet kunnen uitbuiten. Frankfurt is fysiek erg sterk en hun vermogen om snel naar de aanval over te schakelen heb ik zelden gezien in het voetbal. Toch denk ik dat onze uitschakeling meer onze fout is, dan hun verdienste. We hebben gewoon te veel fouten gemaakt en moeten daarvan leren. Dit is geen ramp. Of jawel, het is wel een ramp, maar tegelijkertijd ook een etappe in een leerproces. We zijn op de goede weg en gaan op het ingeslagen pad door.”

Ook Barça-voorzitter Joan Laporta sprak zich uit over de vele Frankfurt-fans op de tribunes. “Het is nog te vroeg om uitspraken te doen over of een analyse te maken van wat er allemaal is foutgelopen. Maar wat wel duidelijk is, is dat een situatie als deze nooit had mogen gebeuren. Als Barça-fan schaam ik me voor wat hier gebeurd is.”

