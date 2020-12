0 op 18! AA Gent sluit dramatische groepsfase af met 4-1-nederlaag in Hoffenheim

Europa League Onze huisana­list Marc Degryse looft Antwerp, maar is hard voor Gent: “Stel je eens voor dat ze in CL-poule met Barça en Juve hadden gezeten”

30 oktober Ook huisanalist Marc Degryse volgde de verrichtingen van onze Belgische ploegen in de Europa League op de voet. “Reken maar dat deze beelden de wereld rondgaan”, was hij vol lof voor Antwerp. Voor AA Gent had hij minder mooie woorden in petto. “Deze ploeg stond dus op één wedstrijd van de Champions League...”