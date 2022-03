Zware week achter de rug? 5 recepten van Sandra Bekkari die je het weekend vol energie insturen

Gezonde lunch: Maaltijdsalade van kip met peultjes en kruidendressing

Ingrediënten voor 2 personen

Zo maak je het

1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Kruid de kipfilets met peper, zout en het currypoeder.

2. Bak de kipfilets aan beide kanten aan in een pan met wat arachideolie. Leg ze daarna in een ovenschaal, zet in de oven en laat ze nog 20 tot 25 minuten garen.

3. Spoel intussen de radijsjes en snij in schijfjes. Blancheer de peultjes en de erwtjes in gezouten water.

4. Doe de yoghurt, de groene kruiden, peper en zout en 100 milliliter water in de blender of cutter, en mix tot een gladde groene dressing.

5. Schik de slamengeling op de borden, leg er schijfjes radijs, de peultjes en de erwtjes bij. Kruid met peper en zout. Snijd de kipfilets in stukjes en schik ze op de borden. Werk af met de waterkers en de kruidendressing.