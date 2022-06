Zonnebloemolie wordt schaarser en duurder: welke alternatieven zijn er en moeten we daar meer voor betalen?

Na amper één jaar stopt Seppe Nobels als chef in La Chapelle en geeft hij de fakkel door

Chef-kok Seppe Nobels, die onder andere bekend werd door zijn keuken in Graanmarkt 13 en zijn project Instroom.Academy, stopt deze zomer als chef in La Chapelle. De Parijse Gilles Despreaux en de Belgische Jürgen Van Riet nemen de keuken van dit culinair hotelproject in de Ardennen van hem over. Verder zullen er gastkoks langskomen uit België en Venetië.

