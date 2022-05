Zomers streetfood: geroosterd varkensvlees met ei en gember

Dat je met varkensvlees van bij ons ook heerlijk zomerse streetfood met een Aziatisch tintje kan klaarmaken, bewijzen Kwan Juk en Kwan Hi. De broers achter het Kortrijkse restaurant Bowls delen hun favoriete recept: BBQ Char Siu met varkensreepjes.

De broers achter Bowls

Kwan Juk stond als klein jongetje al nieuwsgierig achter het fornuis. Intussen heeft hij een diploma als sommelier, kok, patissier, chocolatier en hotelmanager op zak, en werd zijn culinaire passie alleen maar groter.

Kwan Hi woonde en werkte 10 jaar in Azië. Sinds 2018 baat hij samen met zijn broer Bowls in Kortrijk uit. Zijn honger naar innovatie is groot, dus is hij constant op zoek naar nieuwe kooktechnieken en smaakcombinaties.

Bowls staat voor Aziatische fusiongerechten in streetfood style, waarbij je een mix van Japanse, Koreaanse, Chinese en Indonesische invloeden in je bowl krijgt. Op dezelfde plek baatte hun vader meer dan 35 jaar Chinees restaurant The Great Wall uit. Hij blijft hun grote inspiratie.

www.bowls-kortrijk.be

BBQ Char Siu

Voor 2 personen

Dit heb je nodig:

- 400 g spiering (twee dikke sneden)

- 100 g groenten van bij ons naar keuze: champignons, rode paprika, boontjes, broccoli, Chinese kool, paksoi, waterkers

- 1 ei

- honing

- 100 g rijst naar keuze, bijvoorbeeld jasmijnrijst, basmati, sushirijst…

- 1 stukje gember van 1 op 1 cm

- 1 teentje knoflook

Voor de marinade:

- 4 el hoisinsaus

- 4 el suiker

- 1 el sesampasta of pindakaas

- snufje zout

- 1 el sojasaus

- 1 tl vijfkruidenpoeder

- 1 teentje look

- 1 stukje gember van 1 op 1 cm

- 1 el rijstkookwijn, bijvoorbeeld Shao Hing

Zo maak je het:

1. Marineren

Neem een keukenrobot of blender en mix de ingrediënten voor de marinade extra fijn. Wrijf het vlees royaal in met de marinade en zet minstens een uur in de koelkast.

2. Rijst koken

Was de rijst grondig en giet door een zeef. Doe de rijst samen met 100 ml water in een kookpot. Laat de rijst, eens het kookpunt is bereikt, zo’n 8 minuten op een zacht vuurtje gaar worden.

3. Groenten en ei

Was en versnijd de groenten. Vul een pot met water en voeg de gember en de knoflook toe. Voeg, wanneer het water kookt, de groenten toe en blancheer ze. De gaartijd hangt af van je voorkeur: knapperige of gare groenten. Kook het ei: 4 à 5 minuten voor een zachtgekookt eitje, 10 minuten voor een hardgekookt ei.

4. Grillen

Laat het deksel van je barbecue openstaan voor voldoende zuurstof en bak de spiering op de rand van het rooster, terwijl de kolen in het midden smeulen. Beide sneetjes mogen goed doorbakken zijn en hebben zo’n 6 minuten nodig aan boven- en onderkant.

5. Serveren!

Maak in je bowl een halve maan met de gekookte rijst. Snij het vlees in reepjes en leg samen met de groenen naast de rijst. Snij het ei in twee, een helft voor elk bord. Smakelijk!

