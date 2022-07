Zoete aardappeltortilla met spinazie en ricotta

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 ui, in halve ringen • 1 teentje knoflook • 500 g zoete aardappelblokjes • 100 g babyspinazie • 8 eieren • 100 g ricotta • ½ stokbrood • olijfolie •peper en zout

Zo maak je het

Bak de ui met de geperste look in olijfolie glazig. Voeg de zoete aardappelblokjes toe en roerbak 4 minuten. Voeg in delen de spinazie toe en laat slinken. Kruid met peper en zout.