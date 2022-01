“Zodra je het gaat forceren om iets te ontdooien, loopt het fout”: expert geeft advies voor je diepvries

Wout Bru en Gert De Mangeleer nog maar pas open en toch al topscore: “Beide zaken bijna tien keer bezocht”

Van een binnenkomer gesproken: amper open blinken al twee opvallende restaurants met een topscore in de nieuwe Gault&Millau. Hoewel Le Grand Verre — de gastronomische zaak van Marc Coucke en Wout Bru in Durbuy — begin september opende, krijgt ie al 16/20. Nog straffer blijkt de (Antwerpse versie van) Hertog Jan en Gert De Mangeleer. Pas open sinds begin oktober, maar nu al met 18/20 de hoogste nieuwkomer in de culinaire gids: “Amper open of niet, beide chefs verkeren nu al in blakende topvorm”, klinkt het bij Gault&Millau.

