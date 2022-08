Zo voorkom je die energiedip na de middag: “Snelle suikers bij het ontbijt zijn eigenlijk alleen maar nuttig voor wielrenners”

Ongeacht wat je job is: of je nu politieagent bent, een journalist, een IT-er of verpleegster: niemand heeft nood aan een middagdip. “Door bewust te letten op wat je eet en wanneer, kan je de hele dag door scherp blijven”, verklapt voedingswetenschapper en diëtiste Hella van Laer. Wat eet je dan best om te voorkomen dat je futloos of vermoeid wordt na het middageten?

“De fout die de meeste mensen maken, is bij hun eerste maaltijd vooral koolhydraten met snelle suikers en weinig vezels opnemen”, steekt Hella van Laer van wal. “De meeste broodsoorten vallen daaronder, maar ook de meeste ontbijtgranen en ontbijtkoeken. Door dit type voeding krijg je tijdens het ontbijt al te veel suiker binnen, waardoor je lichaam insuline produceren, dat ervoor zorgt dat de glucose in je cellen wordt opgenomen. Je natuurlijke glucosepeil zakt een paar uur later en dat is het moment waarop je ervaart dat je een energiedip krijgt. Dan ga je onbewust weer snakken naar een volgend suikermoment.”

Topsporters zijn gewend om hun eetpatroon af te stemmen op de piekmomenten waarop ze moeten presteren. Van Laer vindt dat alleen wielrenners die de Tour de France rijden zo’n koolhydraatrijk ontbijt mogen eten. “Die verbruiken uren aan een stuk massa’s energie. De rest van ons - de meeste mensen dus - heeft een weinig actieve job. We hebben niet zoveel fysieke energie nodig om op te starten.”

Ritme van je lichaam

Quote Wel is het belangrijk om te ontbijten: dit zorgt voor nieuwe energie na de nacht en brengt de spijsverte­ring op gang Patricia Schutte “Belangrijk is om je eerste maaltijd van de dag voldoende eiwitten en gezonde vetten op te nemen”, vervolgt Van Laer. “Pas op: er mogen koolhydraten in zitten, maar beperk die zo veel mogelijk, en kies voor een vorm die vezels bevat. Die vezels zorgen er bij die complexe koolhydraten voor dat de glucose die erin zit trager vrijkomt en je dus minder snel een energiedip krijgt.”



“Waarschijnlijk heeft de middagdip te maken met het biologische ritme van je lichaam”, vult Patricia Schutte aan, woordvoerder van het Voedingscentrum. “Voeding draagt hier mogelijk ook aan bij, maar er is nog veel onduidelijk over hoe dit precies werkt en hoe alles op elkaar is afgestemd. Kijk vooral wat voor jou werkt: ga bijvoorbeeld even naar buiten na de lunch om een rondje te wandelen, drink een kop koffie als je het gevoel hebt dat je hier meer alert van wordt of plan je dag zo dat je tijdens de middagdip taken oppakt die minder concentratie vragen.”

Wel is het belangrijk om te ontbijten, want dit zorgt voor nieuwe energie na de nacht en brengt de spijsvertering op gang. “En probeer gezond te eten volgens de Schijf van Vijf”, adviseert Schutte verder. “Dat is een praktische vertaling van de Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad. Zo krijgt je lichaam voldoende mineralen, vitaminen, eiwitten, koolhydraten, vetten, vezels en energie binnen om goed te kunnen functioneren.”



Volgens Van Laer zijn de meeste mensen door een foutief voedingspatroon gericht op koolhydraatverbranding. “Als die in de ochtend niets eten, worden ze chagrijnig. Die hebben echt iets nodig. Mensen die veel groenten, gezonde vetten en voedzame eiwitten eten en hun koolhydraten op een verstandige manier beperken, zijn vaak meer gericht op vetverbranding. Die hebben minder moeite om het ontbijt over te slaan.”

Quote Eetgedrag is heel complex en we vallen snel terug in oude gewoontes. Hou eens een eetdagboek bij Hella van Laer, voedingswetenschapper

Intermittent fasting om alerter te zijn?

Je kan de hele dag door eten, maar je kan volgens Van Laer ook kiezen voor intermittent fasting oftewel periodiek vasten. “Een dag duurt 24 uur, en het idee is dat je zestien uur vast en dan in het tijdskader van de overige acht uur eet. De eerste maaltijd plan je dan rond de middag, om 12 of 13 uur. Na een paar dagen merk je dat je de hele voormiddag gefocust bezig bent. Ook in de ochtend heb je de regie, ondanks dat je nog niets hebt gegeten. Je hebt een stabiele en zeer lage hoeveelheid koolhydraten in je bloed, en deels daardoor ben je heel alert.”

“Al weten we nog niet goed wat de langetermijneffecten van periodiek vasten op je gezondheid zijn”, waarschuwt Schutte. “Wil je je voeding gedurende een beperkte tijd van de dag innemen, dan is het belangrijk om erop te letten dat je lichaam de voedingsstoffen binnenkrijgt die het nodig heeft zodat er geen tekorten ontstaan.”

Heeft Van Laer verder nog tips om eetgedrag aan te passen? “Het is het verschil tussen de theorie versus de praktijk. Eetgedrag is heel complex en we vallen snel terug in oude gewoontes. Hou eens een eetdagboek bij, waarin je alles noteert wat je eet en drinkt. Dan ben je al bewuster bezig en voor velen is dat al een hele eyeopener. Door bewust te letten op wat je eet, en wanneer, kan je de hele dag door scherp blijven. Als je merkt dat een bepaald voedingsmiddel je suffer maakt, dan kan je het best schrappen.”

