Zo voorkom je dat je zelfgemaakte cake ingezakt uit de oven komt

7-stappenplan voor het bakken van een cake

1. Verwarm de oven voor op 170°C en zorg dat de boter op kamertemperatuur is.

2. Smeer de bakvorm van tevoren in met boter en doe er wat bloem bij. Klop de bakvorm vervolgens uit, zodat er een heel dun laagje bloem over blijft. Je kan ook bakpapier gebruiken.

3. Doe de boter, suiker en het zout in de mengkom en mix het tot een romig mengsel. Doe vervolgens in drie delen het ei erbij. Voeg niet alle eieren in één keer toe. Anders mengt dat niet goed, omdat het geheel te vet en te vochtig is.

4. Meng vervolgens de bloem of het zelfrijzend bakmeel rustig door het beslag met een spatel tot alles goed gemengd is. Meng niet te lang, want dan gaat de bloem gluten ontwikkelen en dat beïnvloedt de structuur van de cake.

5. Stort het mengsel in de ingevette bakvorm en doe hem direct in de oven. Afhankelijk van je oven moet de cake 45 tot 60 minuten bakken.

6. Controleer of je cake gaar is door er een satéprikker in te steken. Zit er geen beslag aan de satéprikker, dan is hij gaar. Het kan ook met een dunne ijzeren breinaald of vleesvork.

7. Leg de cake na het bakken op een rooster en laat eerst volledig afkoelen voor je ervan eet.